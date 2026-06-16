Angajamentul pe care Netanyahu și-l ia față de Israel, după războiul cu Iranul

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. Sursa foto: Agerpres

Premierul israelian Benjamin Netanyahu precizează că parcursul Iranului către bomba nucleară a fost întârziat "cu ani".

Campania militară a Israelului împotriva Iranului a împiedicat Teheranul să obţină arme nucleare într-o perspectivă scurtă de timp şi a îndepărtat o ameninţare existenţială la adresa statului israelian, a declarat premierul Benjamin Netanyahu marţi, informează dpa și Agerpres.

"Am salvat statul Israel de ameninţarea anihilării nucleare", a afirmat Netanyahu.

Fără operaţiunile militare la scară largă desfăşurate împreună cu SUA, "Iranul ar fi avut deja bombe nucleare", a spus premierul israelian, adăugând că milioane de israelieni s-ar fi confruntat cu o ameninţare mortală. Campania a eliminat acest pericol pentru "ani" de acum înainte, a opinat el.

Teheranul neagă că încearcă să se doteze cu arma nucleară, insistând că programul său nuclear este destinat exclusiv scopurilor civile.

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Benjamin Netanyahu: Atât timp cât sunt prim-ministru al Israelului, Iranul nu va avea arme nucleare

Netanyahu a reiterat că nu va permite niciodată Iranului să intre în posesia armei nucleare.

"Cu sau fără un acord, Iranul nu va avea arme nucleare", a spus el. "Atât timp cât sunt prim-ministru al Israelului, asta nu se va întâmpla", a adăugat Benjamin Netanyahu, potrivit căruia campania Israelului împotriva Iranului şi a aliaţilor săi din regiune nu s-a încheiat încă. Forţele israeliene vor rămâne în "zonele de securitate" din Fâşia Gaza, sudul Libanului şi Siria atât timp cât va fi necesar, a declarat premierul Netanyahu.

Întrebat despre relatările privind unele dezacorduri cu preşedintele SUA, Donald Trump, Netanyahu a spus că cei doi lideri nu împărtăşeau întotdeauna aceleaşi opinii.

"Sunt responsabil pentru interesele de securitate ale Israelului", a spus el.

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SUA și Iranul vor semna un acord, vineri

După săptămâni de negocieri, SUA şi Iranul au convenit asupra unui acord-cadru pentru a pune capăt războiului de peste trei luni şi pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz. Acordul urmează să fie semnat oficial în Elveţia vineri.

Totuşi, multe detalii ale acordului încă nu au fost dezvăluite. "Încă nu ştim cum va arăta acordul", a spus Netanyahu.

În Israel, acordul a fost criticat în principal de politicienii opoziţiei, care l-au descris drept o capitulare în faţa Iranului, notează dpa.