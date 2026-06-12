Slovenia, decizie în privința premierului israelian Benjamin Netanyahu

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. Sursa foto: Agerpres

Noul guvern conservator sloven, condus de naţionalistul Janez Jansa, a ridicat joi embargoul asupra armelor impus Israelului, precum şi interdicţiile de intrare pe teritoriu aplicate premierului israelian Benjamin Netanyahu şi la doi dintre miniştrii săi.

Anul trecut, această ţară cu două milioane de locuitori, membră a Uniunii Europene (UE), condusă atunci de premierul liberal Robert Golob, impusese mai multe măsuri împotriva Israelului din cauza războiului său din Gaza, la fel ca alte câteva ţări din UE, scrie AFP și Agerpres.

Dar joi, guvernul lui Janez Jansa, care a intrat în funcţie săptămâna trecută, a indicat într-un comunicat că a anulat interdicţiile care îi vizau pe Benjamin Netanyahu, pe ministrul securităţii naţionale, Itamar Ben-Gvir, şi pe ministrul finanţelor, Bezalel Smotrich.

"Acest lucru va permite restabilirea condiţiilor pentru un dialog politic normal cu Israelul", a explicat executivul.

Ţara lasă, de asemenea, embargoul asupra armelor să expire, considerând decretul "inutil" având în vedere legile naţionale existente în domeniul apărării şi criteriile UE în domeniul exportului de arme, a precizat sursa citată.

CITEȘTE ȘI - Benjamin Netanyahu candidează pentru un nou mandat. Ce a spus Trump despre premierul israelian

Guvernul lui Jansa, un admirator al preşedintelui american Donald Trump, a ridicat, de asemenea, interdicţia de a importa produse provenite din coloniile evreieşti din Cisiordania ocupată.

Săptămâna trecută, Israelul a anunţat deschiderea primei sale ambasade în Slovenia, salutând o încălzire a relaţiilor după schimbarea guvernului şi alegerea lui Jansa ca prim-ministru de către Parlament, la sfârşitul lunii mai.

De la preluarea mandatului, guvernul său a retras, de asemenea, un steag palestinian care fusese arborat simbolic pe clădirea guvernului de când Ljubljana a recunoscut statul palestinian în 2024.