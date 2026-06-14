Adrian Veștea, sprijinit de o aripă liberală? Semnal după mișcarea lui Nicușor Dan

Ședința în plen a Camerei Deputaților. Sursa foto: Agerpres

Decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de premier a surprins scena politică românească, un fost membru PNL crezând că există șanse mari ca o parte din partid să îl sprijine pe noul prim-ministru.

Desemnarea liberalului Adrian Veștea în funcția de premier, duminică, de către președintele Nicușor Dan a surprins întreaga scenă politică, inclusiv pe premierul interimar și președintele PNL, Ilie Bolojan.

Deși mutarea lui Nicușor Dan nu a fost anticipată, Norica Nicolai, fost membru PNL, crede că o parte din partid îl va susține pe Adrian Veștea.

Norica Nicolai: PNL se va diviza

„Experimentul președintelui cu desemnarea unui premier independent, deloc tehnocrat, sau a unui Guvern tehnocrat a eșuat. În schimb, el a lansat pe scena publică o platformă politică, care va fi utilizată, probabil, într-o formulă de partid prezidențial la următoarele alegeri.

În momentul de față, este foarte clar că marele pierzător al acestei guvernări este PNL și acest lucru se datorează comportamentului liderului său, Ilie Bolojan. Nu se va mai putea face un congres, dacă se respectă regulile statutare, dar PNL se va diviza. Foarte mulți liberali își doresc rămânerea la guvernare și îl vor urma pe Adrian Veștea, contra lui Ilie Bolojan. În acest partid există foarte multe interese care, în momentul de față, sunt divergente - iar o parte dintre ele sunt reprezentate de Adrian Veștea, un vechi liberal, și de Ilie Bolojan care, mai degrabă, duce partidul spre o formulă progresistă, spre o formulă USR”, a declarat Norica Nicolai, fost europarlamentar și fost membru PNL, la România TV.

Ilie Bolojan, „cel care pierde”. Nicolai: A făcut mult rău partidului

„Nu știu câte șanse are Adrian Veștea, dar dacă PSD votează, UDMR-ul va fi alături; și o parte din PNL, atunci acest Guvern are șanse să treacă, mai ales că e a doua nominalizare. Probabil va ajunge nominalizarea în Parlament. Cert este că Ilie Bolojan e cel care pierde în acest moment. El a făcut foarte mult rău partidului, dar nu numai PNL-ului, ci și României prin politicile sale. Eu dau 50% șanse acestui Guvern”, a mai spus aceasta.