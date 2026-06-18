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Victor Ponta, despre scenariul suspendării lui Nicușor Dan: "Asta ne-ar mai lipsi acum"! Cine ar avea de câștigat

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 18 Iun 2026
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Foto: Agerpres

Victor Ponta a declarat, la DC News, că nu crede într-o eventuală suspendare a președintelui Nicușor Dan.

Într-un interviu pentru DC News, alături de jurnaliștii Bogdan Chirieac și Răzvan Dumitrescu, Victor Ponta a respins scenariul unei suspendări a președintelui Nicușor Dan, posibil dorită de Ilie Bolojan.

Fostul premier a acceptat ideea ca fiind o „sperietoare”. Mai mult, a avertizat că o nouă criză politică ar agrava situația dificilă a țării. Victor Ponta a mai spus că eventuale alegeri anticipate ar putea favoriza tabăra susținută de Călin Georgescu.

Victor Ponta nu crede în suspendarea lui Nicușor Dan

Bogdan Chirieac: Domnul Bolojan mizează acum pe suspendarea lui Nicușor Dan.

Victor Ponta: Eu nu cred în povestea asta. 

Bogdan Chirieac: Credeți că este doar o sperietoare?

Victor Ponta: Da.

Răzvan Dumitrescu: Nu i-ar folosi domnului Bolojan perfect, pentru că domnul Abrudean, subordonatul său, ar deveni președinte interimar și dacă se va și demite președintele Nicușor Dan, domnul Bolojan ar putea candida încă de pe acum la președinția României.

Victor Ponta (zâmbind): Păi, câștigă Călin Georgescu, dacă fac alegeri... 

Răzvan Dumitescu: Dar are voie să candideze?

Victor Ponta: Atunci, câștigă cel pe care îl susține domnul Georgescu, Simion sau cine o fi, nu știu, e complicat. Eu nu cred în povestea cu suspendarea, asta ne-ar mai lipsi acum. După ce că suntem într-o groapă de 100 de metri, ne mai săpăm una de 50 de metri?!

Vezi interviul integral aici:

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