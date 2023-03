„E un mod de operare nou, un mod destul de periculos, în sensul că autorii aveau niște cunoștințe speciale de a produce și de a folosi niște substanțe explozive, indiferent că erau de natură gazoasă sau de natură solidă, adică explozibil solid sau explozibil gazos. Și atunci primul caz pe care l-am avut a fost în anul 2018. Ultimul caz pe care l-am avut a fost înainte de Crăciun, operațiune reușită, soldată cu prinderea în flagrant a autorilor. Niște autori destul de buni, ca să zicem așa. Din investigațiile pe care le-am făcut, aveau și apartenență la o familie mafiotă. De fapt, aveau apartenență la 'Ndrangheta (un grup proeminent de mafie din Italia). Erau oameni care făcuseră acest gen de infracțiuni în Italia, reușiseră să plece de acolo și au ajuns pe teritoriul României, unde mai fuseseră și în trecut. Printre acești oameni era și o femeie care, pe mine, din punctul meu de vedere al investigatorului, m-a fascinat. Avea 57 de ani și fabrica acele bombe... super tare... adică femeia știa ce face, ea a avut legătură cu mafia din Italia. Această femeie era căsătorită cu un cetățean român, care și el la rândul lui făcuse parte din grupările de acolo, din Italia”, a declarat comisarul-șef la DC News TV.

„Le-am găsit și laboratorul. Aceste dispozitive explozive se numesc, generic, „pizza slide” pentru că arată ca o felie de pizza. Sunt niște cutii metalice care se sudează pe margini și în care este introdus praf din petardele pe care le vedem de Anul Nou și care provoacă acele zgomote puternice. Se scoate praful acela, se bagă în cutia respectivă. Se forțează fanta bancomatului, cea care eliberează numerarul și pe ea se introduce forțat această lopată, această „pizza slice”, după care se inițiază prin fitil și produce o explozie foarte puternică. Italienii ăștia au fost prinși la sfârșitul anului trecut, foloseau niște cantități destul de mari de pulbere. Eu am fost și la cercetarea primei fapte și am fost și la prinderea flagrant. De altfel, a fost o chestiune, ca să zic așa, record. I-am identificat, în aproximativ 36h de la faptă, cu colegii de la Constanța, după care i-am prins în flagrant undeva la nouă zile după prima faptă. Ei punctaseră, în zona respectivă, undeva la vreo opt-nouă bancomate. Erau obișnuiți să fluctueze, nu stăteau doar într-un loc, mergeau și peste granițele României, punctau și acolo bancomate, ș.a.m.d. Era o grupare destul de complexă. La flagrantul care a fost efectuat, am descoperit 100.000 lei, atâta luaseră din bancomat în momentul ăla”, a continuat Cristi Gheorghe.

„Uite, apropo de specializare a fiecărei grupări - nu era o grupare calică. Luau cât puteau într-un termen prestabilit. Adică nu aveau voie să stea mai mult de 10s, vă dau un exemplu, sau 20s lângă lângă bancomat, ceea ce nu știu dacă le oferea, de fiecare dată, posibilitatea să ia tot. De exemplu, în bancomatul de la Constanța erau 400.000 de lei, dar ei au luat doar 100.000 și au plecat. De ce? Pentru că au respectat programul. Sunt oameni care au un anumit tipar”, a concluzionat omul legii.

Urmărește întreaga emisiune aici:

