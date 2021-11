Val Vâlcu îl taxează pe Nicușor Dan: Ăsta e, am văzut cu toții. N-a curățat parcurile toată vara, dar face esplanadă

Nicușor Dan stârnește o mulțime de controverse de când a obținut mandatul de primar general al Capitalei. După marile probleme cu apa caldă și căldura din București de iarna trecută, au urmat o serie de alte nereguli grave, de la mizeria din Capitală, poluarea excesivă și traficul infernal, până la anularea licitațiilor pentru magistralele de termoficare sau neplata facturilor la Termoenergetica. Mai mult, Nicușor Dan refuză să se vaccineze, lucru care a ridicat mari semne de întrebare.

Cu toate acestea, Nicușor Dan a anunțat că mai vrea încă un mandat de primar general și acum cere bani europeni, aproape un miliard de euro pentru diverse proiecte, cu toate că în urmă cu doar câteva zile a anulat licitația pentru magistralele de termoficare, iar situația din Sectorul 6 nu este rezolvată, acolo unde 40.000 - 50.000 de bucureșteni nu au apă caldă și căldură, pentru că o termocentrală nu mai primește gaz.

Val Vâlcu: Cum curăță Bucureștiul dacă nu se curăță pe el însuși?

În acest context, jurnalistul Val Vâlcu l-a taxat într-o intervenție la B1 TV, în emisiunea "Dosar de politician" cu Silviu Mănăstire.

"Cere un miliardm bani de la Guvern! Pe Anghel Saligny (PNDL 3) cere sutele de milioane. Stați puțin, el are de plătit la Termoenergetica, la căldură, vreo 300 de milioane de euro, de anul trecut. Pe care nu-i plătește... în plus, se angajează că plătește și renovează Lacul Văcărești. Adică nu are bani să curețe Parcul Cișmigiu, n-a tuns iarba toată vara în Herăstrău, șobolani, muște, gândaci și toate animalele, dar el vrea să se ocupe de Văcărești, să facă o esplanadă pe la Unirii, că exact de asta era acum nevoie, să mai facă o esplanadă să monteze 3 buticuri și să ceară bani și pentru gigacaloria din iarna asta, că nu a plătit-o nici pe cea de anul trecut.

Deci, ați dat o poză sugestivă (FOTO AICI). Un om care-și șterge mucii pe rever, că ăsta e Nicușor Dan, am văzut cu toții... Dacă omul nu-și curăță biroul, că au fost niște puști să facă voluntariat și când au văzut ce murdar era biroul și el era singurul pe scaun, ținea voluntarii în picioare, au zis "ce să căutăm aici?!" Cum curăță Bucureștiul dacă nu se curăță pe el însuși? (...) Zboară și crocodilul, dar mai pe jos", a declarat Val Vâlcu.

Acest articol reprezintă o opinie.