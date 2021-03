Un canadian a fost băgat la închisoare pentru că s-a referit la fiica sa cu „ea“, deși aceasta se consideră bărbat

Robert Hoogland, din Surrey, Columbia Britanică, are o fiică de 14 ani. În februarie 2019, Curtea Supremă din Columbia Britanică, Canada, a dispus ca fata să primească injecții cu testosteron fără a obține consimțământul părinților.

"Curtea a mai declarat că, dacă oricare dintre părinții ei se referă la ea folosind pronume feminine sau i se adresează cu numele ei de naștere, vor fi considerați vinovați de violență în familie", a notat The Federalist.

Când era în clasa a șaptea, școala fetei a îndemnat-o pe aceasta să îneceapă ședințe cu psihologul Dr. Wallace Wong, care i-a recomandat acesteia să înceapă să ia hormoni sexuali încrucișați. Hoogland a citat pretinsa istorie a fiicei sale cu probleme de sănătate mintală și a refuzat să acorde permisiunea . Ulterior, medicii de la BC Children's Hospital au decis că fata ar trebui să primească injecții cu testosteron. Hoogland, deranjat de posibilele efecte ale terapiei hormonale, a obiectat, dar unul dintre medici l-a informat că consimțământul fetei era suficient pentru ca ea să înceapă să primească hormonii.

Tatăl a fost arestat și închis

La 4 martie 2021, Michael Tammen, de la Curtea Supremă de Justiție din Columbia Britanică a emis un mandat pentru arestarea lui Hoogland sub acuzația de dispreț. Înainte să se predea, Hoogland a declarat pentru The Post-Millennial: „Poate că salvarea copiilor este un vis. . . dar nu cred! În timp ce conduceam, am văzut copii plimbându-și câinii, am văzut copii jucându-se împreună și am văzut o generație care are nevoie de părinții lor mai mult ca niciodată! Am vizitat toate casele familiei mele ... locuri în care am crescut în copilărie. Mi-am amintit cât de mult îmi iubeam părinții și cât de mult aveam nevoie de protecția lor”, a declarat acesta, potrivit DailyWire.