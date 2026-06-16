Turistă străină, atacată de urs pe Transfăgărășan. A fost transportată de urgență la spital

Sursa Foto: Agerpres

O turistă străină muşcată de un urs la Arefu, pe Transfăgărășan, în zona campingului Dracula.

O turistă străină a fost muşcată de un urs, marţi după-amiază, în zona comunei Arefu din zona montană a judeţului Argeş.

"Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat a fost solicitat să intervină în comuna Arefu pentru acordarea îngrijirilor medicale unei turiste de cetăţenie străină, în vârstă de aproximativ 31 de ani, care, din primele informaţii, a fost muşcată de urs în zona antebraţului stâng", se arată într-o informare transmisă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş.

Victima a fost transportată la spital, după ce a fost atacată de urs

Conform aceleiaşi surse, victima este conştientă. Paramedicii SMURD au evaluat-o şi au început transportul către spital.

În zonă a fost transmis şi un mesaj RO-ALERT.

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi (IJJ) Argeş a informat că femeia se afla în zona unui camping în momentul producerii incidentului.

"La ora 16:50, prin apel la SNUAU 112, a fost semnalat faptul că o femeie de aproximativ 30 de ani, cetăţenie germană, a fost atacată de un urs şi rănită la braţ în zona de camping Dracula, comuna Arefu. Către locul indicat s-a deplasat echipa de intervenţie, împreună cu patrula montană. Jandarmii au acordat primul ajutor, până la sosirea echipajului de ambulanţă", a transmis IJJ Argeş.

Ursul nu se mai afla în zonă la sosirea jandarmilor. În acest caz a fost întrunită şi comisia de intervenţie, conform prevederilor legale, precizează sursa citată.

Mai multe incidente similare s-au produs în ultimele săptămâni pe DN 7C - Transfăgărăşan, în zona comunei Arefu, victime fiind turişti români sau străini.

Autorităţile îi sfătuiesc pe turişti ca, în cazul în care întâlnesc un urs, să păstreze distanţa faţă de acesta, să nu îl hrănească şi să nu încerce să se fotografieze cu el.