”Sunt în grafic. Voi veni cu un guvern de oameni pregătiți” - Eugen Tomac, declarații de ultim moment

Eugen Tomac/ Inquam Photos - Octav Ganea

Eugen Tomac, premierul desemnat, a făcut declarații în urmă cu scurt timp.

Eugen Tomac, premierul desemnat de către președintele Nicușor Dan să formeze Guvernul declară astăzi, după ultimele discuții cu grupul minorităților naționale din Parlament: ”Sunt în grafic, voi veni cu un cabinet de oameni bine pregătiți pentru a face față acestor provocări prin care trece România”.

”Sunt încrezător în ceea ce privește șansele reale pentru ca Guvernul pe care-l voi propune să convingă Parlamentul că merită votul de încredere” a mai precizat premierul desemnat, întrebat ce șanse sunt să treacă Guvernul, după ce Kelemen Hunor, liderul UDMR, a spus că nu crede că există o majoritate pentru susținerea Guvernului Tomac, preferând un Executiv politic.

Despre avertismentul AUR cu privire la suspendarea președintelui Nicușor Dan, Eugen Tomac a răspuns cu o aluzie la orientarea partidului condus de George Simion: ”Eu cred că noi avem nevoie de acțiuni responsabile în raport cu cetățenii și statutul pe care-l are România, într-un context extrem de complex și plin de vulnerabilități. Evident că Rusia își dorește ca România să fie în continuare instabilă. Din acest punct de vedere, nu am ce spune mai multe”.