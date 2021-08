Simona Halep - Jessica Pegula, rezultat final în turul 2 la Cincinnati

Simona Halep şi Jessica Pegula nu s-au mai întâlnit până acum. Învingătoarea acestui meci va da în turul trei peste câștigătoarea meciului Karolina Pliskova – Yulia Putintseva.

În primul tur, Simona Halep a trecut de Magda Linette cu 6-4, 3-6, 6-1, în timp ce Jessica Pegula a învins-o pe Camila Giorgi, campioana de la Montreal, scor 6-2, 6-2.

„A fost un meci dificil, mai ales după această pauză. Și ea a jucat bine, un tenis puternic, a fost greu să returnez mingea, am continuat să lupt și mă bucur că am putut câștiga primul meu meci după revenire. Sunt foarte tristă că nu am putut câștiga un titlu aici, am pierdut 3 finale, e unul dintre cele mai bune locuri pentru a juca. Mereu dau totul aici și am simțit dragostea publicului. Vreau să mulțumesc tuturor pentru prezență. Mă bucur să vă avem înapoi, tenisul e mult mai frumos cu voi în tribună", a spus Simona Halep după meci.

Rămâneți pe DCNEWS.RO pentru a afla rezultatul final în urma confruntării dintre Simona Halep și Jessica Pegula!

Cosac, previziune cruntă despre Halep: În locul ei, aş fi îngheţat clasamentul

Preşedintele interimar al Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că jucătoarei române Simona Halep, eliminată de la turneul de la Montreal la primul său meci după accidentare, îi va fi foarte greu să revină în top şi că în locul ei ar fi 'îngheţat' locul în clasamentul WTA şi ar fi revenit în circuitul WTA în luna ianuarie a anului viitor.

„Simonei îi va fi foarte greu să revină după o pauză atât de lungă. Dacă aş fi fost în situaţia ei, eu aş fi îngheţat clasamentul, m-aş fi tratat foarte bine şi aş fi revenit în circuit în luna ianuarie, atunci când când toate jucătoarele ar fi revenit după pauza de o lună din iarnă. Pentru că în ianuarie toţi o iau oarecum de la acelaşi nivel. Dar este opţiunea ei, vrea să joace. Aşa cum a riscat şi a încercat să joace la Wimbledon şi s-a reaccidentat. Acum îi va fi extrem de greu să reintre în focul disputelor cu jucătoare care în ultima perioadă au jucat. Simona a început bine meciul de azi (n.r. - cu americanca Danielle Collins, din turul secund al turneului WTA de la Montreal ), dar, din păcate, lipsa meciurilor şi a pregătirii constante s-a văzut pe final şi nu a rezistat', a afirmat, potrivit Agerpres, Cosac.

„Eu cred că la Simona există acest risc al recidivei, dar mai cred că mental are o problemă şi va avea o reţinere la piciorul acela. Până îi va trece se vor scurge câteva luni bune”, a adăugat acesta.