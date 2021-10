Simona Halep a lăsat-o pe Gabriela Ruse fără replică

Simona Halep și-a confirmat statutul de favorită și a învins în două seturi, 6-1, 6-2, după o oră și 14 minute de joc.

În turul următor, Simona Halep va juca împotriva rusoaicei Varvarei Gracheva (81 WTA).

„M-am simțit foarte bine la Cluj, am jucat poate cel mai bun tenis al meu. De când am venit, m-am simțit ca acasă. Am reușit azi să fac un tenis foarte bun. Gabriela a avut un an extraordinar, a intrat în top 100 și merită toate aplauzele. Este o bucurie să fiu din nou pe teren și să fiu aptă”, a spus Simona Halep, adăugând ulterior: „Suntem toți triști că suporerii nu pot veni cu noi în tribune. O să revenim la normal în curând și ne vom bucura din nou împreună de tenis, pentru că nu am de gând să mă las!”

Recent, Simona Halep a anunțat că intenționează să devină mai agresivă în timpul partidelor. „Ne gândim un pic la cum am jucat în 2013, jucam mai agresiv, o să adaptez la ce am jucat până acum, dar vreau să progresez, să lucrez la agresivitate un pic de la o săptămâna la alta intră în mine acest joc.... terminăm turneele de anul acesta și vom face un plan”, spunea sportiva.

Irina Begu, Andreea Mitu și Irina Bara, calificate în turul 2 în proba de dublu, la Transylvania Open

Perechea alcătuită din jucătoarele române Irina Begu și Andreea Mitu s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului de tenis WTA 250 Transylvania Open, ce are loc în BT Arena din Cluj Napoca. Irina Bara a trecut și în următorul tur, alături de Ekaterine Gorgodze.

Begu și Mitu s-au impus în primul tur, în două seturi, cu scorul de 6-4, 6-3, în fața cuplului alcătuit din Amina Anshba (Rusia)/ Anastasia Detiuc (Cehia), după o oră și 16 minute.

În sferturile de finală Begu şi Mitu se va confrunta cu echipa formată din Monica Nculescu și Gabriela Ruse, capi de serie numărul 3.

În ultimul meci de dublu al zilei, Irina Bara, alături de georgiana Ekaterine Gorgodze, au învins perechea germană alcătuit din Mona Barthel și Anna-Lena Friedsam, tot în două seturi, cu 7-5, 6-2.

Bara și Gorgodze se vor întâlni în turul următor cu rusoaicele Alena Fomina și Ekaterina Yashina, notează Mediafax. Pentru calificarea în sferturile de finală sportivele din România vor fi recompensate la Transylvania Open cu 2.300 USD şi câte 60 de puncte WTA.