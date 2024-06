Securitatea cibernetică din România a rămas fără numărul doi din conducere. De ce și-a dat demisia Maria-Manuela Catrina

Decizia a fost anunțată vineri în Monitorul Oficial de către prim-ministru, care a acceptat cererea de eliberare din funcție.

"Având în vedere Cererea doamnei Maria-Manuela Catrina, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.439 din 13 iunie 2024 (...) prim-ministrul emite prezenta decizie. La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna MariaManuela Catrina se eliberează, la cerere, din funcţia de director adjunct al directorului Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, cu rang de subsecretar de stat", se menţionează în Decizia publicată în MO, scrie Agerpres.

De ce a demisionat

"Ultimul an jumate a fost intens şi plin cu multe proiecte realizate în zona securităţii cibernetice, dar cu un consum şi un efort personal mai mult decât e normal. Mulţumesc în primul rând comunităţii de cyber şi partenerilor transatlantici pentru încrederea de a construi împreună. Şi mulţumesc micii dar inimoasei echipe pe care am construit-o şi cu care am făcut de multe ori imposibilul posibil. Am decis sa îmi prezint demisia întrucât în actuala formulă sunt limitată în demersul de punere în practică a proiectelor care contează pentru România.

Sunt şi rămân înainte de toate un om politic, aşa încât decizia a fost luată cu consultarea colegilor de partid. Valorile se trăiesc şi această decizie este în primul rând o reafirmare a angajamentului meu faţă de valorile constituţionale democratice. Voi rămâne în continuare partener în construcţia unei securităţi cibernetice robuste şi susţinător al intereselor naţionale, şi sper ca această decizie să fie un punct de reflecţie pentru toţi cei implicaţi în guvernarea şi protecţia ţării noastre. Mereu sunt noi proiecte importante în care mă voi implica activ cu aceiaşi energie şi dedicare", a scris Maria-Manuela Catrina pe pagina sa de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News