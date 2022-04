Scrisoare deschisă a echipei Teatrului Tineretului „Metropolis” către publicul spectator: Aceasta ar putea fi ultima “reprezentație”

„La ceas aniversar, cu ocazia împlinirii a 15 ani de existență, nu putem decât să avem speranța că Teatrul Tineretului „Metropolis” – pe a cărui scenă au jucat și debutat sute de tineri artiști și locul unde Olga Tudorache și Radu Beligan au fost aplaudați pentru ultima dată – nu va deveni istorie. Astfel, Teatrul Tineretului „Metropolis”, primul și cel mai important teatru de proiecte, este astazi in imposibilitatea de a-si mai sustine activitatea artistica. Aceasta situatie a generat in spatiul public tot felul de acuzații nefondate la care, din respect pentru spectatori, ne vedem datori sa raspundem.

Prima afirmatie falsa este ca Teatrul Metropolis isi mai poate sustine activitatea in continuare dupa acordarea bugetului pe anul 2022 de catre Consiliul General al Muncipiului Bucuresti.

In realitate, la finele anului 2021, Teatrul Metropolis avea o datorie de 626.079,48 lei generată de activitatea de bază (artiști, producție, drepturi de autor și conexe, colaboratori etc.), restul de 489.262,90 lei fiind către alte entități care au legatura cu activitatea curenta. Deci, un total de 1.115.342, 38 la finalul anului 2021. Aceasta datorie este generata de catre Conducerea Primăriei Municipiului București care nu a respectat bugetul aprobat de catre Consiliul General in anul 2021. Primaria are cunoștință de această datorie care reiese din raportările lunare pe care teatrul le face, în mod obligatoriu, Primarului General.

În anul 2022, din bugetul alocat de 1.100.000 lei pentru proiecte, Teatrul Metropolis trebuie în primul rând să achite datoria acumulată din 2021-2022. Obligativitatea achitării restanțelor teatrului reiese din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale:Art.14 (6) La elaborarea bugetelor (...), ordonatorii de credite și autoritățile deliberative au obligația să prevadă distinct credite bugetare destinate stingerii plăților restante la finele anului anterior celui pentru care se întocmește bugetul. ( Ordonatorii de credite au obligația ca în execuția bugetelor prevăzute (...) să asigure achitarea plăților restante prevăzute la alin. (6), precum și a plăților restante rezultate în cursul anului curent.In concluzie, aceasta situatie financiara ne pune in incapacitatea faptica de a mai sustine spectacole in aceasta stagiune.În proiectele Teatrului Tineretului Metropolis din anul 2019 au fost implicați 306 actori, dintre care doar 28% erau angajați ai altor entități. Pentru ceilalți 72 %, Teatrul Metropolis reprezenta singura sursă de venit constant.

Suntem acuzați ca facem risipa cu plata actorilor la Teatrul Metropolis. Vă informăm că, in urma verificărilor făcute de organele de control abilitate, am fost sfătuiți ca onorariile acordate pe spectacolele jucate intr-o luna sa nu depaseasca un cuantum mediu echivalent cu un salariu mediu lunar pentru un actor de categoria respectiva (conform Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

De exemplu, un actor debutant va fi platit pe reprezentatie asa incat sa nu depaseasca un total de 2500 de lei dupa spectacolele jucate intr-o luna. Teatrul a respectat aceasta recomandare în cele 9 luni ale anului, în care se desfășoară activitatea artistică.Și acum, dragii noștri spectatori, pentru ca suntem acuzați că risipim banii pe posturi inutile, sa va povestim cum arata o zi obisnuita din viata teatrului nostru. Folosim trecutul, pentru ca acum aceste lucruri nu se mai intampla.

Teatrul avea programate zilnic între 2 și 5 reprezentații în cele 3 săli proprii, la ore diferite. În același timp, în alte săli față de cele de spectacol, se desfășurau cel puțin 2 repetiții pentru noi proiecte. Pentru pregatirea scenei, masinistii carau decorul si il montau (in cel putin doua dintre cele trei sali). Durata medie de montare a unui decor era cuprinsă între 4 și 6 ore, la care se adauga o munca de cateva ore pentru lumini si sunet, în funcție de necesitățile tehnice pe care regizorii artistici le impuneau pentru spectacolul respectiv. Cabinierele pregateau zilnic toate elementele de costum pentru spectacolul ce urma a fi jucat. Toate aceste activități trebuiau încheiate cu 3 ore înainte de spectacol. In timpul desfasurarii spectacolului, in spatele scenei, in medie 18 persoane se ocupau ca spectacolul sa decurga in termenii stabiliti de regizorul artistic (manevrare decor, lumini etc).

Dupa iesirea spectatorilor din sala, incepea procesul invers, adica demontarea decorului etc. Un element important pentru buna desfasurare a unei reprezentatii este coordonatorul spectacolului care primește publicul, după ce repetițiile dinaintea spectacolului s-au încheiat. Acesta ii ajută pe spectatori în calitate de garderobier, verifică biletele de acces în sală, îi îndrumă, îi însoțește până la locurile lor daca e cazul și îi ajută cu orice altă informație de care au nevoie, suplinind astfel atribuțiile care ar fi fost destinate angajaților de pe posturile de garderobier, controlor bilete, plasator sală și supraveghetor spectacol, posturi pe care Teatrul Metropolis nu le detine in organigrama.

Astfel, același coordonator de spectacole se ocupă și de înapoierea lucrurilor de la garderobă și se asigură că publicul spectator a părăsit teatrul în siguranță. Așadar, un Secretar literar/PR sau Consultant artistic (cu studii superioare în domeniul artistic) isi continua activitatea “pe teren”, seara la spectacol, pe lângă atribuțiile de birou din fișa postului: rezolvarea unor situații instituționale în parteneriate cu alte entități publice, interacțiunea cu publicul, comunicarea în mediul online, dar și offline, suținerea echipei redacționale a Ziarului „Metropolis”, obținerea de drepturi de autor naționale/internaționale, programarea spectacolelor etc.Teatrul Tineretului „Metropolis” a ales această variantă deoarece nu a considerat necesară supradimensionarea organigramei cu posturi care să fie plătite full-time, in conditiile in care activitatea reală a acestora nu ar depăși 2-3 ore/zi.

Drept urmare, aceste atribuții au fost incluse în fișele de post ale Secretarilor literari/PR și ale Consultanților Artistici. Prin comparație, alte instituții de cultură din București au considerat că e nevoie să aibă minimum 3 garderobiere, 2 controlori de bilete și 3 plasatori sală/zi în plus față de 3 Consultanți Artistici și 5 Secretari literari/PR.

La Teatrului Tineretului „Metropolis”, un coordonator nu se ocupa doar de un singur proiect, ci uneori de 7-8 proiecte în paralel, din care faceau parte de la 2 până la 40 de artiști/proiect. Nu în ultimul rând, coordonatorul de proiect avea grijă de un spectacol încă din perioada în care se desfășurau repetițiile in faza de lectură până la momentul în care producția era scoasă din repertoriu, dupa ani la rand in care spectacolul era jucat.

Dupa cum se poate vedea din descrierea de mai sus, un Teatru de Proiect are nevoie de tot atatia angajati in corpul tehnic si administrativ cat are un Teatru de repertoriu, singura diferenta fiind ca artistii angajati sunt platiti pe baza de proiect, doar atunci cand se joaca.

In concluzie, ne cerem scuze ca in loc sa va gazduim in continuare in sala de teatru, suntem nevoiti sa va scriem o scrisoare cu gandul ca aceasta ar putea fi ultima “reprezentatie” a Teatrului Tineretului Metropolis.Vă mulțumim pentru atenția acordată. Cu deosebită stimă”, a transmis echipa Teatrului Tineretului „Metropolis”.

