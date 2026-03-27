România iese din blocaj. O agenție de rating crește nivelul țării

Japan Credit Rating Agency (JCR) este cea mai mare agenție de rating din Japonia. Aceasta schimbă perspectiva României de la negativă la stabilă, pe fondul măsurilor luate în vederea reducerii deficitului bugetar. Astfel de mișcări ajută statul să se împrumute la dobânzi mai mici.

”Anunțul JCR este unul îmbucurător și demonstrează încă o dată că măsurile necesare adoptate în anul 2025 pentru a echilibra finanțele publice și pentru a reduce deficitul bugetar sunt în conformitate cu angajamentele asumate de țara noastră pe termen mediu. Totodată, comunicatul agenției reprezintă și un mesaj de încredere pentru investitorii japonezi, în condițiile în care România, prin Ministerul Finanțelor, intenționează să fie un emitent frecvent pe piața de obligațiuni Samurai din Japonia, pentru diversificarea bazei investiționale”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, conform Economica.

JCR evidențiază succesul pachetelor fiscale implementate în 2025, care au așezat deficitul pe o traiectorie descendentă. Totodată, JCR subliniază importanța legăturii dintre finanțarea europeană și reformele interne.