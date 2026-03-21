DCNews Economie România, destinaţie sigură de vacanţă în contextul geopolitic tensionat. E pregătit litoralul pentru turişti?
Data actualizării: 12:20 21 Mar 2026 | Data publicării: 12:09 21 Mar 2026

EXCLUSIV România, destinaţie sigură de vacanţă în contextul geopolitic tensionat. E pregătit litoralul pentru turişti?
Autor: Florin Răvdan

Sursa Foto: Agerpres

Laurenţiu Gîdei, secretar de stat în Ministerul Economiei şi Turismului, a venit cu detaliile. Cât de pregătit este litoralul românesc pentru începerea sezonului estival?

Întrebarea vine şi în contextul geopolitic tensionat, cu destinaţiile exotice din Orientul Mijlociu blocate de conflictul dintre Israel, SUA şi Iran. Laurenţiu Gîdei transmite că sezonul estival va începe pe 1 mai, dar şi că România poate profita de acest context pentru a atrage turişti din toată Europa şi nu numai. 

"Sunt convins că pe 1 mai sezonul estival va începe pe litoralul românesc, aşa cum tradiţional suntem obişnuiţi, cu acele petreceri. Sunt convins că foarte mulţi români vor petrece acele zile acolo. 

Dacă discutăm despre contextul geopolitic în care ne aflăm şi despre oportunităţile pe care turismul din România se pare că le are în următoarea perioadă, e o foarte mare discuţie, şi sunt convins că România, fiind o ţară sigură, va reuşi să atragă, prin pachete turistice, oferte, prin tot ceea ce poate oferi, lucruri bune pentru turiştii din România, Europa şi nu numai", a spus secretarul de stat.

În ceea ce priveşte pregătirea plajelor, Laurenţiu Gîdei afirmă că sunt deja mulţi antreprenori de pe litoral pregătiţi pentru a primi turiştii.  

"Dacă ne referim la plaje strict şi spunem că nu prea suntem pregătiţi, aşa cum am discutat cu mare parte din industria de pe litoral, în niciun an nu am putut spune că toate lucrurile au fost perfecte, şi că totul a fost extraordinar de bine. E drept că sunt probleme, că sunt antreprenori nemulţumiţi, dar sunt şi antreprenori care sunt pregătiţi să întâmpine turiştii, sunt şi antreprenori pentru care nu se opreşte sezonul, care au turişti pe toată perioada anului. Şi mă refer aici la cei care au baze de tratament, care fac balneo pe litoralul Mării Negre. 

Da, sunt zone care nu sunt pregătite, dar sunt şi zone pregătite, antreprenori pregătiţi. Noi, cei de la Minister, nu gestionăm partea de plaje, asta e la Apele Române, noi suntem responsabili cu turismul românesc, cu activitatea care ar trebui să se desfăşoare pe aceste plaje şi în aceste frumoase staţiuni de la Marea Neagră", a declarat Laurenţiu Gîdei la interviurile DC News. 

laurentiu gidei
litoralul romanesc
sezon estival
