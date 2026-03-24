€ 5.0962
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0962
|
$ 4.3982
 
DCNews Economie Mihai Daraban: „În România, dialogul social se termină cu poza de grup”
Data publicării: 15:56 24 Mar 2026

Mihai Daraban: „În România, dialogul social se termină cu poza de grup”
Autor: Crişan Andreescu

CP_Aspes

CCIR a găzduit, în data de 24 martie a.c., conferința „România 2026-2040. Industria 4.0-5.0”, organizată de Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale(ASPES) și Institutul Român de Inovare Smart Industry Iași

Evenimentul a oferit cadrul unei dezbateri despre direcțiile strategice ale dezvoltării industriale românești în orizontul 2040, reunind reprezentanți ai mediului de afaceri, ai comunității academice și ai societății civile.

Intervenția președintelui CCIR, dl Mihai Daraban, a plasat în centrul dezbaterii disfuncționalitatea dialogului dintre mediul privat și decidenții politici. „Ani de-a rândul am făcut apel la decidenți să poarte un dialog real cu mediul de afaceri. Din păcate, modelul dominant este cel al întâlnirii care se încheie cu poza de grup și comunicatul emis de cel care a făcut invitația, adică de reprezentantul statului român.

Nu am văzut niciodată un punct de vedere articulat al celor care au participat la discuție: ce probleme au ridicat, unde s-au contrazis, ce au cerut. Noi, la Camera de Comerț, nu am fost adepții acestui model. Am preferat dialogul direct cu organizațiile patronale de ramură, de nișă, pentru că am vrut să înțelegem ce înseamnă industria construcțiilor, ce înseamnă sectorul agricol etc”. 

De asemenea, Mihai Daraban a făcut referire la coerența strategiei de diplomație economică, pe care România a adoptat-o de o lungă perioadă. „Vorbim de ani de zile despre diplomație economică, dar să fim lucizi: 75% din comerțul nostru este intra-comunitar, 10% merge către țările europene non-UE, adică Balcanii de Vest, Ucraina, Moldova, și 15% către restul lumii.

 Oare credem că vom merge în America sau în Extremul Orient cu microîntreprinderi? Sau cu societățile mari, care măcar își pot cumpăra biletul de avion fără să fie subvenționate de la Consiliul de Export? Trebuie să stabilim priorități clare și decidentul să cunoască aceste realități. Misiunile economice internaționale trebuie construite în jurul companiilor cu capacitate reală de export și cu anvergura necesară pentru a reprezenta România pe piețele terțe, și nu ca exerciții de reprezentare simbolică, indiferent de potențialul comercial real".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Mihai Daraban: „În România, dialogul social se termină cu poza de grup”
Publicat acum 18 minute
De când scad temperaturile și vin ploile. Elena Mateescu (ANM), cum va fi vremea de Florii și de Paște
Publicat acum 19 minute
Trei scenarii pentru coaliția de guvernare. De ce nu vrea PSD să-l schimbe pe Ilie Bolojan acum
Publicat acum 20 minute
Marco Rubio va participa vineri la o reuniune G7 în Franța: Domeniile de interes vor fi războaiele şi ameninţările la adresa păcii
Publicat acum 24 minute
Barajul România-Turcia pentru Cupa Mondială 2026 va fi arbitrat de Francois Letexier
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 19 minute
Ambasadorul Iranului avertizează România. Bogdan Chirieac, semnal după reacția ministrului Miruță: Trebuie să recunoaștem
Publicat acum 4 ore si 56 minute
În maximum 10 ani, averea nu se va număra în bani. Scenariul lansat de Radu Georgescu
Publicat acum 6 ore si 28 minute
Cine este Mohammad-Bagher Ghalibaf, omul cu care Trump ar fi discutat încheierea războiului. „Practic conduce Iranul”
Publicat acum 7 ore si 29 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 25:Iran: Un radical ce a comandat Gardienii Revoluţiei, numit în locul pragmaticului Larijani
Publicat acum 8 ore si 1 minut
Horoscop 24 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close