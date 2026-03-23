China depășește Japonia pe segmentul vânzărilor mondiale de vehicule

Vânzările totale globale ale producătorilor auto din Japonia au scăzut anul trecut la aproximativ 25 milioane de unități, astfel încât 'Țara Soarelui Răsare' și-a pierdut poziția de lider pentru prima dată din 2000. Între timp, producătorii auto chinezi au vândut pe plan mondial aproape 27 milioane de unități în 2025, ocupând prima poziție la nivel global.

Datele sunt compilate pe baza cifrelor publicate de producătorii auto și a cercetărilor platformei auto MarkLines, a precizat Nikkei.

În rândul companiilor individuale, BYD a depășit Ford, ajungând anul trecut pe locul șase în lume, în timp ce Geely a depășit Honda, asigurându-și locul opt. Șase producători auto chinezi au intrat în top 20 global, inclusiv Chery, Changan Automobile, SAIC Motor și Great Wall Motors, depășindu-i pe cei cinci producători auto niponi, potrivit Agerpres.

Pe segmentul vehiculelor electrice (EV), Tesla a fost depășită de BYD, care a devenit anul trecut liderul vânzărilor EV pe plan mondial.

Tang Jin, analist la grupul nipon Mizuho Bank, și expert în sectorul auto, a explicat că ascensiunea Chinei în poziția de lider este mai mult decât o simplă schimbare de clasament, indicând o restructurare a industriei auto globale, pe fondul succeselor înregistrate de China în domeniul tehnologic, al rentabilității și progreselor rapide pe segmentul cercetare-dezvoltare (R&D).

El a adăugat că Japonia trebuie să-și reevalueze strategiile în domeniul electrificării și al poziționării pe piața mondială, ca răspuns al dezvoltării concurenței. (Claudia Calotă)