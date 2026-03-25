Curs valutar BNR 25 martie. Cât este euro azi

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, miercuri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

Curs valutar BNR azi

MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,0952

1 Dolar american USD 4,3913

1 Dolar australian AUD 3,0593

1 Dolar canadian CAD 3,1836

1 Franc elveţian CHF 5,5615



1 Coroană cehă CZK 0,2087

1 Coroană daneză DKK 0,6819

1 Liră egipteană EGP 0,0834

1 Liră sterlină GBP 5,8880



100 Forinţi maghiari HUF 1,3099

100 Yeni japonezi JPY 2,7627

1 Leu moldovenesc MDL 0,2522

1 Coroană norvegiană NOK 0,4510

1 Zlot polonez PLN 1,1942

1 Rublă rusească RUB 0,0543

1 Coroană suedeză SEK 0,4714

1 Liră turcească TRY 0,0989



1 Rând sud-african ZAR 0,2600

1 Real brazilian BRL 0,8391

1 Renminbi chinezesc CNY 0,6365

1 Rupie indiană INR 0,0466

100 Woni sud-coreeni KRW 0,2929

1 Peso mexican MXN 0,2478

1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5547

1 Dinar sârbesc RSD 0,0434



1 Hryvna ucraineană UAH 0,1000

1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1957

1 Baht thailandez THB 0,1346

1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5616

1 Shekel israelian ILS 1,4082

100 Rupii indoneziene IDR 0,0260

1 Peso filipinez PHP 0,0731



100 Coroane islandeze ISK 3,5433

1 Ringgi malaysian MYR 1,1075

1 Dolar singaporez SGD 3,4323

1 Gram de aur XAU 643,3551

1 DST XDR 5,9908

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României în baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să facă operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea folosirii cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile, notează Agerpres.