€ 5.0952
|
$ 4.3913
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0952
|
$ 4.3913
 
DCNews Economie Curs valutar BNR 25 martie. Cât este euro azi
Data actualizării: 13:42 25 Mar 2026 | Data publicării: 13:40 25 Mar 2026

Curs valutar BNR 25 martie. Cât este euro azi
Autor: Andrei Itu

imagine cu bani, lei, bancnote Viceguvernatorul BNR spune că este imperativ să continuăm consolidarea bugetară. Sursa foto: Agerpres

Banca Naţională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință, pentru ziua de miercuri, 25 martie 2026.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, miercuri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

Curs valutar BNR azi

MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,0952
1 Dolar american USD 4,3913
1 Dolar australian AUD 3,0593
1 Dolar canadian CAD 3,1836
1 Franc elveţian CHF 5,5615


1 Coroană cehă CZK 0,2087
1 Coroană daneză DKK 0,6819
1 Liră egipteană EGP 0,0834
1 Liră sterlină GBP 5,8880


100 Forinţi maghiari HUF 1,3099
100 Yeni japonezi JPY 2,7627
1 Leu moldovenesc MDL 0,2522
1 Coroană norvegiană NOK 0,4510
1 Zlot polonez PLN 1,1942
1 Rublă rusească RUB 0,0543
1 Coroană suedeză SEK 0,4714
1 Liră turcească TRY 0,0989


1 Rând sud-african ZAR 0,2600
1 Real brazilian BRL 0,8391
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6365
1 Rupie indiană INR 0,0466
100 Woni sud-coreeni KRW 0,2929
1 Peso mexican MXN 0,2478
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5547
1 Dinar sârbesc RSD 0,0434


1 Hryvna ucraineană UAH 0,1000
1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1957
1 Baht thailandez THB 0,1346
1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5616
1 Shekel israelian ILS 1,4082
100 Rupii indoneziene IDR 0,0260
1 Peso filipinez PHP 0,0731


100 Coroane islandeze ISK 3,5433
1 Ringgi malaysian MYR 1,1075
1 Dolar singaporez SGD 3,4323
1 Gram de aur XAU 643,3551
1 DST XDR 5,9908

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României în baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să facă operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea folosirii cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Bărbat strivit de o remorcă într-o gospodărie din Neamț
Publicat acum 12 minute
Ucraina ar putea fi lovită de Iran. Avertismentul unui oficial de la Kiev legat de regimului de la Teheran
Publicat acum 18 minute
Fundătură pentru PSD? Fenechiu: ”Dacă băieții ăștia îl dau jos pe Bolojan, mai câștigă 10%”. Ce spune despre un Guvern PNL cu voturile AUR
Publicat acum 23 minute
Momentul în care prețul petrolului ar putea declanșa o recesiune globală severă
Publicat acum 49 minute
Lege promulgată de Nicușor Dan, privind ordinul de protecţie: Termen strict de 5 ore pentru trimiterea către Poliție
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 34 minute
Ilie Bolojan ”a încercat să-l umilească pe Sorin Grindeanu”. Bogdan Chirieac îl avertizează pe premier: Aroganța asta nu merge la București
Publicat acum 6 ore si 59 minute
Apocalipsa pensiilor în Europa, anunțată de un expert britanic: „Va începe în România. Lucrurile vor fi foarte urâte”
Publicat acum 5 ore si 12 minute
UE a condiționat România la accize de 330 euro/1000 litri de motorina, dar ia 560 de euro! CES nu mai acceptă ca Guvernul Bolojan să pună presiune doar pe privat, în criza carburanților
Publicat acum 2 ore si 13 minute
Prăbușirea sistemelor de pensii începe din România, avertizează un expert britanic. Adrian Negrescu a confirmat: E ca o bombă cu ceas
Publicat acum 16 ore si 7 minute
Bei cafeaua imediat după ce te trezești? S-ar putea să faci o mare greșeală. Iată de ce!
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close