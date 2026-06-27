Robert Cazanciuc, lecția de patriotism

Foto: Facebook Robert Cazanciuc

Patriotismul nu se învață din discursuri patetice și nici nu se măsoară în parade festive, precizează senatorul PSD, Robert Cazanciuc.

"El se simte cel mai curat în bătăturile unui om care a traversat istoria acestei țări și care, în ciuda anilor, își dorește un singur lucru: să-și vadă steagul fluturând în curte.

Când l-am ajutat pe acest bunic să ridice tricolorul, am simțit o emoție greu de descris în cuvinte. În mâinile lui tremurânde, dar hotărâte, stătea o demnitate care m-a cutremurat.

Pentru el, pânza aceea nu e doar un simbol oficial, ci o bucată din propria viață, din suferințele și speranțele lui.

Astăzi, de Ziua Drapelului, dincolo de protocol, vă îndemn să privim spre acești oameni. Ei sunt adevărata ancoră a României. Să ne ridicăm steagul cu aceeași sfințenie și respect cu care o fac ei, în fiecare zi, în tăcere.

​Să purtăm tricolorul în suflet și să-l onorăm în fiecare zi, nu doar astăzi", acesta fiind mesajul senatorului PSD.