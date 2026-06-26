Alexandru Rogobete, mesaj dur pentru Ilie Bolojan: Opriți-vă! Nu vă e rușine?

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Sursa foto: Agerpres

Alexandru Rogobete a transmis un mesaj dur la adresa premierului demis Ilie Bolojan, după ce președintele Nicușor Dan a anunțat vineri că negocierile pentru formarea guvernului au reintrat în blocaj, deși marți păreau aproape de o soluție pentru deblocarea haosului politic.

Alexandru Rogobete a transmis un mesaj dur către premierul demis Ilie Bolojan, în contextul în care președintele Nicușor Dan a anunțat, vineri, că negocierile pentru formarea guvernului au reintrat în blocaj, chiar dacă marți părea că se conturează o soluție.

Nicușor Dan a explicat că varianta unui guvern minoritar PSD, inițial acceptată condiționat de PNL, nu mai are sprijin după schimbarea poziției liberalilor.

Rogobete, către Ilie Bolojan: ”Opriți-vă! România nu este sat fără câini”

”Au trecut aproape două luni de când România nu are un guvern cu puteri depline. Aproape două luni de când țara merge din inerție, iar direcția este dată mai degrabă de percepții construite în social media decât de decizii asumate. S-au investit milioane de euro în manipulare, în imagine și în influențarea opiniei publice. Cine a plătit și de ce, nu este treaba mea să stabilesc. Dar că aceste interese există, este evident.



Au trecut aproape două luni de când responsabilitatea pentru țară și pentru oameni a fost înlocuită de calcule politice, negocieri fără sfârșit și orgolii.



Astăzi, în timp ce noi ne certăm, facem ședințe peste ședințe, Birouri Politice Naționale și Consilii Politice, sunt oameni care nu au ce pune pe masă. Sunt părinți care nu știu cu ce își vor hrăni copiii în această seară. Despre ei ar trebui să fie politica. Despre ei ar trebui să fie guvernarea.

Am ajuns în punctul în care România pare tranzacționată între grupuri de interese. Am ajuns în punctul în care prea mulți încearcă să conducă țara prin Facebook, prin TikTok și prin campanii plătite, nu prin responsabilitate și respect față de cetățeni.



Miza nu este funcția de prim-ministru. Miza nu este funcția de ministru. Miza este România. Iar dacă adevărata miză este alta, nu este rolul meu să o descopăr. Rolul meu este să spun că această țară nu mai poate fi ținută pe loc.

Alexandru Rogobete: ”Nu va e rușine? Mie imi este de dumneavoastră!”



Domnule Bolojan, opriți-vă! România nu este sat fără câini. Oamenii acestei țări merită mai mult decât spectacol politic și negocieri interminabile. M-am săturat să văd cum se calculează fiecare funcție, fiecare avantaj și fiecare compromis, în timp ce oamenii își calculează ultimii bani pentru pâine. Nu mai negociați doar cu ambasadele și prin birouri închise. Priviți-i în ochi pe cei care nu mai știu încotro s-o ia, pe cei care și-au pierdut speranța și care așteaptă de la noi nu explicații, ci decizii.



Nu va e rușine? Mie imi este de dumneavoastra! Opriți această degradare. Puneți România și românii pe primul loc. Mâine poate fi deja prea târziu”, a transmis Alexandru Rogobete, pe o rețea socială.