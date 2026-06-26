După discuţiile cu liderii politici de vineri seară, Nicuşor Dan merge iar în Polonia

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Nicuşor Dan pleacă iar în Polonia, după ce joi a participat la Summit-ul Flancului Estic.

Vineri, 26 iunie, la ora 18:00, preşedintele Nicuşor Dan i-a chemat la Cotroceni pe liderii partidelor politice din fosta coaliţie, dar şi pe liderul minorităţilor naţionale. După această întâlnire, sâmbătă, preşedintele merge iar în Polonia.

"Președintele României, Nicușor Dan, va participa sâmbătă, 27 iunie 2026, la Jurata, Republica Polonă, la o reuniune găzduită de Președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, alături de Președintele Republicii Estonia, Alar Karis, Președintele Republicii Letonia, Edgars Rinkēvičs, și Președintele Republicii Lituania, Gitanas Nausėda", transmite Administraţia Prezidenţială.

Ce subiecte sunt pe masa discuţiei

"Reuniunea va fi dedicată analizei unor teme de importanță majoră pentru regiunea noastră, precum întărirea securității europene în fața amenințărilor multiple generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, de instabilitatea din Orientul Mijlociu și de transformările geopolitice actuale. În cadrul întâlnirii, vor fi dezbătute, de asemenea, aspecte legate de viitorul Uniunii Europene, care trebuie să își adapteze eficient politicile pentru a ține pasul cu provocările și evoluțiile globale, susținând astfel competitivitatea, dezvoltarea și securitatea statelor sale membre.

Cu prilejul reuniunii, Președintele Nicușor Dan va sublinia necesitatea asigurării unității Uniunii Europene în fața provocărilor cu care se confruntă continentul nostru și va reafirma angajamentul ferm al României față de unitatea aliaților și partenerilor în NATO și UE, ca fundament al securității și prosperității comune. Președintele României va accentua necesitatea consolidării descurajării și apărării pe Flancul Estic al NATO, atât din punct de vedere militar, cât și al combaterii amenințărilor hibride și cibernetice, precum și prin îmbunătățirea infrastructurii cu uz dual și a securității energetice", a mai transmis Administraţia Prezidenţială.