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DCNews Politica Mașina în care se afla Bogdan Ivan, grav avariată după impactul cu un autobuz în Bistrița / Video

Mașina în care se afla Bogdan Ivan, grav avariată după impactul cu un autobuz în Bistrița / Video

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 25 Iun 2026
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Planul lui Bogdan Ivan pentru carburanti
BOGDAN IVAN / Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul ministru Bogdan Ivan a fost implicat, joi, într-un accident rutier produs în municipiul Bistriţa.

Fostul ministru PSD al Energiei Bogdan Ivan, actual deputat, a fost implicat, joi, într-un accident rutier care a avut loc în centrul municipiului Bistriţa.

Bogdan Ivan s-ar fi aflat, joi, la volanul unui autovehicul, care a intrat în coliziune cu un autobuz. Autobuzul circula regulamentar, în apropierea Primăriei Bistriţa. 

Mașina în care se afla Bogdan Ivan, grav avariată. Nu ar fi acordat prioritate autobuzului

Se pare că mașina în care se afla Bogdan Ivan nu a acordat prioritate autobuzului. Din imaginile postate pe rețelele sociale se observă că mașina în care se aflau fostul ministru și soția acestuia a fost grav avariată. Accidentul s-a soldat cu pagube materiale, fără victime.

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