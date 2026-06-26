Ce va face USR dacă Nicușor Dan îl nominalizează pe Sorin Grindeanu premier

Sorin Grindeanu, președintele PSD (s) și Dominic Fritz, președintele USR (d). Sursa foto: Agerpres

Deputatul USR, Radu Mihaiu, a vorbit despre nominalizarea PSD de premier.

Deputatul USR, Radu Mihaiu, a declarat, vineri seară, că Sorin Grindeanu, propunerea PSD pentru funcția de premier, va trebui să-și găsească susținere în Parlament alta decât USR, dacă președintele Nicușor Dan îl va nominaliza prim-ministru.

USR își menține poziția: Nu votează un Guvern PSD

„Noi credem că dacă președintele vine cu varianta Grindeanu, domnul Grindeanu trebuie să-și caute voturile altundeva decât la USR. Nu putem să mergem să votăm varianta Grindeanu, pentru că domnul Grindeanu a demonstrat că poate face o majoritate chiar și fără USR - și a și spus-o pe mai multe voci - că nu are nevoie de USR să facă majoritate”, a declarat deputatul Radu Mihaiu.

Acesta a reiterat poziția exprimată public de USR după căderea Guvernului Bolojan la moțiunea de cenzură în 5 mai, aceea că nu susține un Executiv din care face parte PSD: „Noi nu ne-am răzgândit. De peste două luni am spus că nu vom vota un guvern care conține PSD. Am fost extraordinar de consistenți și am păstrat această consistență”, a mai explicat reprezentantul USR, la Digi24.

Declarațiile lui Radu Mihaiu au fost făcute în același timp în care, la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan discută cu liderii partidelor PSD, PNL, USR și UDMR privind următorul pas al negocierilor care au avut loc, în ultimele zile, între aceste formațiuni politice.