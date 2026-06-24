USR propune o rotaţie între un guvern minoritar PNL–USR–UDMR şi un executiv monocolor PSD, susține Radu Miruță

Ministrul Apărării, Radu Miruță. Sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, membru al Biroului Naţional al USR, a anunțat că formațiunea politică din care face parte propune o rotaţie la guvernare între un executiv minoritar PNL-USR-UDMR şi un cabinet monocolor PSD.

Radu Miruţă, ministru interimar al Apărării și membru al Biroului Naţional al USR, a afirmat că partidul din care face parte vrea o rotaţie la guvernare între un executiv minoritar PNL-USR-UDMR şi un cabinet monocolor PSD.

Radu Miruță a declarat miercuri, la Digi24, că soluţia avansată de USR are în vedere realitatea politică existentă.

Radu Miruță propune rotație guvernamentală: PNL–USR–UDMR și guvern PSD monocolor

"Astăzi avem următoarele constrângeri: preşedintele Nicuşor Dan spune 'nu cu AUR', USR spune 'nu pentru guvern PSD', PNL spune că dacă PSD e la putere, PNL e în opoziţie. Şi atunci soluţia care să rezolve toate aceste constrângeri din partea fiecărei entităţi presupune, în viziunea noastră, o rotaţie a guvernelor formate din PNL-USR-UDMR şi guvern monocolor PSD. Sigur că este un nivel de discuţie pe care noi l-am propus, ca o soluţie raportat la situaţia în care ne aflăm, de blocaj, acum. Nu este o soluţie ideală, dar este o soluţie raportată la realităţile politice", a precizat Radu Miruţă.

USR nu va vota pentru un guvern PSD, afirmă Radu Miruță

Radu Miruță a menţionat că USR nu va vota pentru un guvern PSD. Potrivit acestuia, un executiv social-democrat nu ar avea "acceptabilitate socială" în prezent.

"Societatea nu are o acceptabilitate pentru ca un guvern PSD să inunde astăzi toate instituţiile statului. Nu poţi să propui o soluţie împotriva acceptabilităţii sociale. Nu este astăzi acceptat ca, după ce PSD a făcut scandal în coaliţie, a votat moţiune cu AUR, a încercat ieri un nou dans împreună cu cei de la AUR, acum să spunem 'luaţi, PSD, ţara pe mână, că nu ştiu cine a obosit'. Nu există niciodată oboseala politică ca scuză pentru a da ţara complet pe mâna Partidului Social Democrat", a afirmat ministrul.

Discuții între PNL, USR și UDMR

Potrivit acestuia, în prezent se desfăşoară discuţii între liderii PNL, USR şi UDMR. În cazul în care va fi agreată soluţia propusă de Uniunea Salvaţi România, urmează să fie identificată şi o propunere pentru funcţia de premier, a adăugat Miruţă.

"Dacă în această seară va exista agrearea unei astfel de soluţii, cu certitudine, în discuţii şi cu domnul preşedinte Nicuşor Dan, se va identifica un nume de premier. (...) Noi am propus această soluţie cu rotaţia celor două tabere: PSD cu celelalte partide de dreapta. În momentul în care şi celelalte partide de dreapta vor accepta asta şi preşedintele României va accepta asta, numele de premier va fi o etapă uşor de realizat", a mai spus Radu Miruță.

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