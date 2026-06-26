”Am băut o cafea cu doamna Metsola”. Georgiana Teodorescu dezvăluie, exclusiv pentru DCNews, ce i-a cerut președinta PE

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Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR, membru al grupului ECR din Parlamentul European, dezvăluie culisele unei întâlniri cu președinta PE, Roberta Metsola.

Analistul politic Bogdan Chirieac a întrebat-o pe europarlamentara AUR Georgiana Teodorescu, în interviul acordat DCNews: ”Doamnă, cu toată dragostea, ce atitudine ar avea Bruxelles-ul dacă în România s-ar face un guvern AUR sau un guvern cu AUR? Mă refer la instituțiile financiare internaționale. Mai primim bani, de care suntem absolut dependenți?”.

”Răspund la această întrebare cu o chestiune care s-a întâmplat între turul I și turul II, când dl. Simion a candidat împotriva domnului Nicușor Dan... Am băut o cafea cu doamna Metsola, doamna președintă a Parlamentului European...” a spus Georgiana Teodorescu.

”Doamna Roberta Metsola” a clarificat analistul politic. ”Da, doamna Roberta Metsola. M-a solicitat să mă întâlnesc cu domnia sa și, la acea cafea, mi-a cerut numărul de telefon al domnului George Simion, spunându-mi că vrea să aibă numărul ca, în eventualitatea în care câștigă alegerile, să-l poată suna domnia sa personal, să-l felicite. V-am răspuns la întrebare?” a explicat Georgiana Teodorescu situația de la Bruxelles.

”N-ați făcut niciodată cunoscut acest lucru, până acum” a remarcat Bogdan Chirieac. Europarlamentara ECR a subliniat că ”nu e o chestiune ieșită din comun”: ”La nivelul PE, noi funcționăm și conlucrăm perfect cu toată lumea de acolo”.

Urmărește interviul complet: