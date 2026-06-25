Nicușor Dan, detalii despre apariția alături de Rareș Bogdan și Lucian Pahonțu la Bruxelles: „Asta e explicația”

Foto: Captură Digi 24

Președintele Nicușor Dan a explicat contextul în care a fost surprins la masă, săptămâna trecută la Bruxelles, alături de europarlamentarii Rareș Bogdan, Eugen Tomac și Victor Negrescu, precum și de șeful SPP, Lucian Pahonțu, și de consilierul de stat Valentin Naumescu.

Președintele Nicușor Dan a explicat contextul apariției sale de săptămâna trecută, la masă, în Bruxelles, alături de europarlamentarii Rareș Bogdan, Eugen Tomac și Victor Negrescu, precum și de șeful Serviciului de Protecție și Pază (SPP), Lucian Pahonțu, și de consilierul de stat Valentin Naumescu.

Nicușor Dan: „Am fost să mănânc. Asta e explicația”

„Am fost să mănânc. Am fost la o întâlnire cu Manfred Weber, în jur de prânz. La această întâlnire au fost și Rareș Bogdan, care era europarlamentar și liderul - nu știu dacă al PNL sau al tuturor europarlamentarilor români din PPE - deci era logic să fie acolo; au fost, de asemenea, Eugen Tomac, care a activat de-a lungul timpului în același grup.

Domnul Pahonțu și întreaga echipă de securitate a fost cu mine, pentru că asta e legea de protecție a demnitarilor sau a președintelui. Și, când am ieșit de acolo, am întrebat dacă mâncăm aici sau ne întoarcem la hotel, unde eram, ca să mâncăm. Și pentru că era o terasă, ne-am așezat la terasa aia. Asta e explicația”, a declarat Nicușor Dan, joi seară, după încheierea summitului Flancului Estic de la Gdansk, Polonia.

Fotografia realizată la un restaurant din Bruxelles i-a surprins pe președintele Nicușor Dan, Lucian Pahonțu, cei trei europarlamentari români și consilierul de stat luând masa, pe 18 iunie, în contextul reuniunii Consiliului European.

Întrebat dacă se sfătuiește des cu șeful SPP, președintele Nicușor Dan a răspuns: „Am mâncat la aceeași masă”.

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