Nicuşor Dan, declaraţii de ultimă oră după Summit-ul Flancului Estic: Următorul Summit, în România

Foto: Administraţia Prezidenţială

Preşedintele Nicuşor Dan face declaraţii de presă după participarea la Summit-ul Flancului Estic.

"Următoarea întâlnire în acest format va avea loc în România, la început de 2027, dacă nu se întâmplă nimic excepţional până atunci", a anunţat preşedintele Nicuşor Dan!

"O întâlnire extrem de importantă a ţărilor de pe flancul estic. Transmitem un mesaj de unitate, transmitem faptul că recunoaştem împreună Rusia ca ameninţare colectivă pentru ţările noastre. Transmitem un mesaj de solidaritate cu Ucraina şi de continuare a sprijinului faţă de războiul pe care îl duce, apărând în acelaşi timp Europa. Avem aceeaşi opinie în ceea ce priveşte relaţia dintre UE şi NATO, care trebuie să fie complementare pe apărarea Europei. Fiecare dintre noi am înţeles necesitatea creşterii cheltuielilor pe zona de apărare.

E important ca această unitate să fie de la nordul la sudul flancului estic. E important pentru România, pentru zona Mării Negre. Am informat colegii despre progresele pe care le-am făcut în privinţa hub-ului de securitate de la Marea Neagră, proiect UE.

A fost şi o ocazie de a trece în revistă pe unde suntem cu programele de echipare militară. Aici ne interesează programul Eastern Flank Watch, dar şi programele viitoare, din viitorul cadru financiar multianual. Am insistat pentru includerea experienţei Ucrainei şi să existe un echilibru între necesitatea de competitivitate şi necesitatea strategică pe obiective în ceea ce priveşte apărarea flancului estic", a declarat Nicuşor Dan.

"Situaţia e foarte nestabilă, putem să ne aşteptăm la diferite tipuri de escaladări în următoarele săptămâni şi luni. Vrem să ne comportăm ca un grup de state expuse la acest tip de risc. Dar batem în lemn, sperăm să nu se întâmple ceva rău. Polonia va aloca 6,7% din PIB pentru apărare", a declarat Donald Tusk, premierul Poloniei.

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Sursa: Administraţia Prezidenţială

Declaraţiile în format VIDEO:

Agenda reuniunii s-a concentrat pe coordonarea între Statele Membre UE din imediata vecinătate a Federației Ruse în vederea implementării Planului Readiness 2030 și a tuturor celorlalte instrumente europene destinate sporirii capacității de apărare a Uniunii și a industriei europene de apărare.

Summitul a fost găzduit de Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, iar la acesta au participat președinții României și Lituaniei, precum și prim-miniștrii Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei. Primul astfel de eveniment al Formatului Helsinki a avut loc în Finlanda la 16 decembrie 2025.

Președintele României a prezentat liderilor europeni eforturile depuse la nivel național pentru întărirea capabilităților de apărare și descurajare, inclusiv prin participarea țării noastre la programul SAFE și la Proiectele de Interes Comun din domeniul Apărării Europene (EDPCI). Totodată, Șeful statului va informa cu privire la stadiul Hub-ului de Securitate de la Marea Neagră și includerea, la propunerea României, a unui nou pilon în proiectul Eastern Flank Watch privind conștientizarea situației în domeniul maritim (Maritime Domain Awareness).

Din această perspectivă, Președintele Dan propune o coordonare strânsă în cadrul negocierilor privind viitorul Cadrul Financiar Multianual al UE, în vederea alocării unor resurse sporite domeniului apărării și securității, inclusiv infrastructurii cu dublă utilizare (dual-use) care va contribui la aplicarea viitorului Regulament privind mobilitatea militară.