Reprezentanta României nu are bani să meargă la Campionatul Mondial de Patinaj din Japonia

Campionatul Mondial de la Saitama 2023, la care România ar putea fi prezentă, se desfășoară în perioada 20-26 martie, 2023, în Japonia. Însă prezența României la acest campionat se lovește de lipsa de fonduri cu care socnfruntă sportiva calificată pentru a ne reprezenta, Julia Sauter, relatează AS.

După ce săptămâna trecută s-a calificat la Mondialele din Japonia, după o prestație superbă pe pe pationarul din Otopeni, Julia Sauter are acum de confruntat un nou impediment, unul financiar.

Sportiva de origine germană și echipa ei nu au suficiente fonduri pentru a face deplasarea în Japonia, iar zilele până la startul competiției se scurg cu repeziciune.

#JuliaSauter ???????? 56.58 : “The Lutz was that close such a pity I missed it! I am pleased with the rest. I had hoped to gain my Worlds minimums today but well, I will try at some other competiton now probably.”#EuroFigure #Espoo2023 pic.twitter.com/o8G95A2x6i