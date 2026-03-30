Subcategorii în Politica

DCNews Politica Reducere a TVA sau a accizei la carburanți? Nicușor Dan: Nu cred că îi interesează pe oameni
Data publicării: 20:59 30 Mar 2026

Reducere a TVA sau a accizei la carburanți? Nicușor Dan: Nu cred că îi interesează pe oameni
Autor: Doinița Manic

imagine cu președintele României, Nicușor Dan Nicuşor Dan şi-a exprimat speranţa ca până la şedinţa de guvern de joi să se găsească formula potrivită pentru ieftinirea carburanţilor. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a vorbit despre soluțiile luate în calcul pentru reducerea prețurilor la carburanți.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, speră ca până la şedinţa de guvern de joi să se găsească formula potrivită pentru ieftinirea carburanţilor.

"Intenţiile fiecăruia dintre partidele care formează guvernarea este să rezolve măcar în parte această problemă a preţurilor. A fost o coaliţie astăzi. Mai sunt discuţii până la şedinţa de guvern de joi şi eu sper ca până joi să se găsească formula potrivită, pe care coaliţia să şi-o asume", a spus el, în cadrul unei conferinţe de presă, transmite Agerpres.

Nicușor Dan: Eu nu cred că ritmul în care Guvernul a acţionat nu a fost unul bun

Potrivit lui Nicușor Dan, Guvernul a acţionat "într-un ritm bun" pentru a răspunde acestei "crize", subliniind faptul că a fost luată deja o măsură care vizează reducerea preţurilor şi urmează să mai fie luată o decizie în cursul acestei săptămâni. De asemenea, au existat discuţii cu actori importanţi din piaţă.

"Eu nu cred că ritmul în care Guvernul a acţionat nu a fost unul bun. A răspuns acestei crize. (...) Evident că atunci când pe piaţa globală ai o creştere substanţială a preţului petrolului, evident că eşti într-o criză care se reflectă pe naţional. Pentru moment, Guvernul încearcă să ţină această criză sub control prin măsurile pe care le-a luat şi pe care le va lua", a declarat preşedintele.

Totodată, Nicușor Dan a afirmat că pentru români este mai puţin important dacă va exista o reducere a TVA sau a accizei, fiind vorba despre aspecte tehnice.

"Este chestiune extrem de tehnică, care nu cred că îi interesează pe oameni: că scazi acciza sau că scazi TVA. Important este impactul pe preţ. Indiferent că scade acciza, scade TVA, nu e decât e o diferenţă foarte tehnică. Nu are rost să discutăm despre ea acum. (...) Nu vreau eu să dau speranţe, să vorbesc în numele Guvernului. Dar aşa cum cred că se profilează lucrurile, o să fie o scădere sensibilă", a mai spus el.

Cum vor resimți românii impactul măsurii

Potrivit lui Nicușor Dan, impactul măsurii va fi resimţit de populaţie sub forma scăderii de preţ.

"Haideţi să ne raportăm la preţul petrolului de azi şi la măsurile pe care Guvernul le va lua în această săptămână, care, dacă discuţiile la care am participat cu ei se concretizează, vor duce la o scădere care se va simţi.

Ce se va întâmpla cu preţul petrolului peste două săptămâni, peste cinci săptămâni, este o discuţie pe care cred că nimeni nu poate să o prevadă şi faţă de care la momentul respectiv se vor lua măsuri", a adăugat preşedintele Nicuşor Dan.

