Reacţii dure din PNL după desemnarea lui Adrian Veştea: Nicuşor Dan şi-a asumat confruntarea cu Partidul Naţional Liberal

Congres PNL rol ilustrativ

După Ilie Bolojan şi Ciprian Ciucu, alţi lideri liberali reacţionează la nominalizarea făcută de Nicuşor Dan pentru funcţia de premier, în persoana lui Adrian Veştea.

Gigel Ştirbu: Desemnarea lui Adrian Veştea nu este doar o decizie administrativă

Deputatul PNL Gigel Ştirbu a criticat, duminică, desemnarea lui Adrian Veştea pentru funcţia de premier, parlamentarul contestând oportunitatea politică a acestei decizii.

"Desemnarea lui Adrian Veştea nu este doar o decizie administrativă. Este un semnal politic. Iar dacă această decizie a fost luată cu speranţa de a provoca tensiuni interne în PNL sau de a crea centre alternative de putere, atunci vorbim despre o greşeală majoră", a scris Ştirbu, pe Facebook.

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Parlamentarul liberal a respins ideea unei vulnerabilităţi a formaţiunii sale în faţa deciziilor prezidenţiale, amintind rolul asumat de PNL în momentele de criză executivă şi poziţionarea celorlalte forţe politice din Parlament.

"Partidul Naţional Liberal nu este o colecţie de ambiţii personale care poate fi dezmembrată printr-o numire făcută la Palatul Cotroceni. În timp ce PSD şi AUR au dărâmat Guvernul şi au împins ţara într-o criză politică inutilă, te-ai fi aşteptat ca energia preşedintelui să fie concentrată pe găsirea unei majorităţi şi a unei soluţii pentru România. Nu pe jocuri de laborator menite să creeze fisuri într-un partid democratic", a susţinut Gigel Ştirbu.

Robert Sighiartău: Nicuşor Dan şi-a asumat deschis şi fără echivoc confruntarea cu Partidul Naţional Liberal

Deputatul PNL Robert Sighiartău susţine că preşedintele Nicuşor Dan şi-a asumat în mod "deschis" şi "fără echivoc" confruntarea cu PNL, şeful statului renunţând la poziţia de mediator.

"În această dimineaţă, la ora la care milioane de români se pregăteau să meargă la biserică, preşedintele Nicuşor Dan şi-a asumat deschis şi fără echivoc confruntarea cu Partidul Naţional Liberal. Prin desemnarea pentru funcţia de premier a unui prim-vicepreşedinte al PNL, fără consultarea partidului şi fără existenţa unui mandat din partea acestuia, preşedintele a ales să intervină direct în viaţa internă a Partidului Naţional Liberal", a scris Sighiartău, duminică, pe Facebook.

Potrivit acestuia, gestul preşedintelui confirmă faptul că îndepărtarea lui Ilie Bolojan nu a fost rezultatul unor "simple diferenţe politice", ci parte a unei "strategii asumate împreună cu PSD".