Promisiunea lui Eugen Tomac pentru mediul de afaceri. Primele măsuri pe care le-ar lua premierul desemnat

Eugen Tomac; Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Eugen Tomac a spus care ar fi primele măsuri pe care le-ar lua în cazul în care ar ajunge premier.

Premierul desemnat Eugen Tomac a vorbit, la Radio România Actualități, despre viitorul guvern și a explicat că acesta trebuie să fie orientat spre priorități, să nu majoreze taxele și să sprijine mediul de afaceri.

„Vrem ca românii să știe că în fruntea țării va exista un guvern aplicat pe priorități, care nu va mări taxe și impozite, și evident că va încerca să fie cât mai prietenos cu mediul de afaceri, pentru că mediul de afaceri a suferit foarte mult în ultima perioadă, la fel ca orice cetățean român care resimte efectele inflației, și nu numai.

Eu cred că orice comună din România care are minimum 10 antreprenori este o comună vie. Orice comună în care nu mai există niciun antreprenor este o comună moartă.

Noi avem nevoie de resursele pe care ni le pune la dispoziție Uniunea Europeană, gratis sau prin împrumut, să le aducem în țară și îmi propun să muncim șapte zile din șapte pentru a nu pierde niciun ban oferit de Uniunea Europeană.

În cazul în care nu vom avea un guvern învestit în următoarea perioadă riscăm aceste pierderi și consecințele sunt extrem de neplăcute și negative pentru România”, a spus Eugen Tomac.

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Primele măsuri pe care le-ar lua ca premier

Întrebat care ar fi primele măsuri pe care le-ar lua în cazul în care Guvernul trece de votul de învestitură, Eugen Tomac a declarat că prioritatea sa este implementarea măsurilor din PNRR pentru a evita pierderea fondurilor europene. De asemenea, acesta a vorbit despre importanța combaterii abandonului școlar, prin măsuri care să îmbunătățească funcționarea sistemului și să asigure un viitor copiilor din România.

„Primele măsuri țin de prioritățile noastre legate de PNRR. Sunt jaloane importante, legile sunt pregătite, ele trebuie să fie asumate, fie transmise mai departe spre Parlament pentru a fi adoptate, pentru a nu pierde banii oferiți de Uniunea Europeană.

De asemenea, cred că este foarte important să tratăm cu foarte multă responsabilitate și seriozitate problema abandonului școlar. În această direcție vom acționa cu foarte mult curaj, pentru că există soluții și mecanisme pe care doar trebuie să le facem mult mai bine funcționale, astfel încât copiii României să aibă un viitor, aici, acasă.

Pe mine mă preocupă faptul că rata abandonului școlar este foarte mare, iar tinerii după ce împlinesc 18 ani, primul gând pe care îl au este să părăsească țara. Noi trebuie să începem să gândim în termeni mult mai aplicați, politici care să stimuleze angajarea tinerilor și rămânerea în țară. Pentru asta avem nevoie de repornirea economiei”, a spus Eugen Tomac la Radio România Actualități.

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