Primul oraș din UK care va taxa turiștii pentru vizitare, de la 1 aprilie

Manchester va deveni luna viitoare primul oraș din Marea Britanie care va impune o taxă turistică pentru vizitatori. Astfel, începând cu 1 aprilie, turiștii care înnoptează în hotelurile din centrul orașului vor fi taxați cu o liră sterlină pe noapte, per cameră, într-un sistem despre care oficialii speră să strângă 3 milioane de lire sterline pe an, scrie The Telegraph.

Banii vor contribui la finanțarea noului Manchester Accommodation Business Improvement District (ABID), care are ca scop "îmbunătățirea experienței vizitatorilor" și "sprijinirea creșterii viitoare a economiei vizitatorilor" în următorii cinci ani.



Manchester se alătură puterilor turistice precum Barcelona, ​​Bali și Veneția prin introducerea unei taxe turistice peste noapte, o formă de strângere de fonduri direcționată care devine din ce în ce mai populară în întreaga lume. Într-adevăr, multe destinații vor implementa o taxă turistică pentru prima dată în 2023.

Alte orașe din Marea Britanie care intenționează să introducă taxa turistică



Manchester ar putea deveni astfel primul oraș din Marea Britanie care a introdus o taxă turistică, dar nu este primul care o ia în considerare. În ultimul deceniu, Oxford, Bath și chiar Hull s-au gândit și ele la această măsură, dar toate s-au oprit înainte de introduce taxa.



Edinburgh este pe punctul de a introduce o taxă turistică de 2 lire sterline pe noapte, după ce oficialii locali au convenit asupra politicii în noiembrie 2022. Măsura va fi prezentată Parlamentului Scoțian pentru aprobare legislativă. Highlands și Insulele Scoțiene promovează, de asemenea, o taxă turistică de 1 lire sterline, dar aprobarea măsurii a fost întreruptă din cauza pandemiei. Se așteaptă un vot în această primăvară.

Locurile de vacanță care te pun să plătești



Taxele turistice există de ceva vreme, iar mai multe destinații fie se alătură clubului, fie ridică suma pe care o cer deja vizitatorilor pentru cazarea pe timp de noapte.



În Barcelona există o taxă de noapte de 4 EUR, compusă din două taxe: o taxă regională de 2,25 EUR și o taxă de oraș de 1,75 EUR. De la 1 aprilie 2023, taxa de oraș va fi crescută la 2,75 EUR și apoi din nou la 3,25 EUR în 1 aprilie 2024.

Veneția are o taxă similară, variind de la 1 EUR la 5 EUR, în funcție de stele are hotelul în care stați cazați, care se plătește timp de până la cinci zile. Dar orașul încearcă, de asemenea, să promoveze o taxă controversată de până la 10 EUR de persoană. Aceasta trebuia să intre în vigoare în ianuarie 2023, dar din cauza protestelor, introducerea taxei a fost amânată cu șase luni.

Și alte țări europene au taxe turistice similare. În Franța, veți avea o taxe de séjour adăugată la factura primită de hotel, variind de la 0,25 EUR la 4 EUR de persoană, pe noapte. În Grecia există o taxă bazată pe ratingul hotelului dvs. care ajunge până la 4 EUR per cameră. Și în Germania există o astfel de taxă, în Frankfurt, Hamburg și Berlin, care se ridică la aproximativ 5% din factura dvs. de cazare la hotel.

