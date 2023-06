Peninsula Halkidiki, bijuteria Greciei de Nord

Există mai multe modalități de a ajunge în Halkidiki, în funcție de locul de plecare și de preferințele personale. Iată cele mai comune opțiuni: avion, mașină și autocar. Dacă preferați să călătoriți în siguranță și confort, toate acestea incluse într-un preț rezonabil, alegerea perfectă este agenția de turism Hello Holidays. Aceasta are o experiență bogată în domeniu, echipa sa fiind formată din profesioniști pasionați de călătorii, care se străduiesc să ofere clienților săi experiențe memorabile. Hello Holidays pune la dispoziție numeroase pachete de călătorie în țară și în afară, cum ar fi sejururi, circuite, pelerinaje și circuite pentru seniori. Serviciile agenției includ rezervări de hoteluri, bilete de avion, pachete turistice, croaziere, tururi ghidate și alte activități recreative. Hello Holidays oferă clienților săi oferte săptămânale și promoții. Fie că sunteți în căutarea unei vacanțe de familie, unei călătorii romantice sau a unei aventuri în grup, Hello Holidays poate personaliza pachetele de călătorie pentru a se potrivi nevoilor și preferințelor dumneavoastră.

Unde să vă cazați când alegeți ca destinație turistică Halkidiki?

Dacă preferați să călătoriți pe brațul Sithonia și să aveți o vacanță de lux într-un loc edenic, o alegere bună este să vă cazați la AMMOA Luxury Hotel & Spa Resort. Acesta face parte din lanțul hotelier Zeus International Hotels and Resorts, fiind un resort perfect dezvoltat pentru călătorii de afaceri și de agrement. AMMOA Luxury Hotel and Spa Resort este amplasat pe plaja de nisip Agios Ioannis, reprezentând chintesența ospitalității de lux și rafinament. Proprietatea de pe malul mării oferă o multitudine de facilități captivante pentru a vă face șederea memorabilă, cum ar fi cele 179 de camere și bungalouri, 3 restaurante cu preparate din bucătăria mediteraneană și internațională și 2 baruri, o sală de evenimente, piscină pentru copii, centru de afaceri, servicii de planificare nuntă, servicii VIP, servicii de babysitting și multe altele.

În cazul în care doriți o vacanță de vis pe brațul Kassandra, alegerea perfectă este hotelul Ajul Luxury Hotel & Spa Resort, acesta făcând parte din lanțul hotelier Zeus International Hotels and Resorts. Ajul Luxury & Spa Resort promite să ofere o experiență de călătorie ideală care oferă opțiuni unice atât călătorilor în căutarea de afaceri, cât și călătorilor de agrement. Situat pe plaja cu pietriș din regiunea Agia Paraskevi, renumită pentru mediul său natural unic de păduri de pini și izvoare naturale, Ajul Luxury Hotel & Spa Resort oferă servicii de ospitalitate de lux ultra all inclusive unice prin cazarea de la una dintre cele 171 de camere, bungalouri și vile ale sale. Acest resort se remarcă prin gama largă de facilități pe care le oferă, cum ar fi 3 restaurante și 3 baruri, 5 piscine exterioare, o sală de evenimente, 2 terenuri de tenis și unul de baschet, închiriere de autovehicule, capelă, servicii de organizare nuntă, cameră cu jocuri video, servicii de babysitting și multe altele.

În final, Halkidiki este o destinație turistică de poveste, încărcată de istorie, mituri și legende, fiind un loc perfect atât pentru turiștii aventuroși, cât și pentru cei care aleg o vacanță de relaxare alături de familie.

