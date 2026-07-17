Opt cuvinte despre care probabil nu știai că sunt inspirate din mitologia greacă

Mitologia greacă. Sursa foto: Pexels/ilustrativ

Miturile Greciei Antice nu au inspirat doar unele dintre cele mai cunoscute povești ale lumii, ci și cuvinte care au intrat în vocabularul de zi cu zi.

Mitologia Greciei Antice nu a inspirat doar povești legendare, ci și numeroase cuvinte pe care le folosim în viața de zi cu zi.

De-a lungul timpului, literatura și mitologia au influențat evoluția multor limbi, iar limba română nu face excepție. Numeroși termeni pe care îi folosim astăzi își au originea în personajele, locurile și întâmplările din miturile Greciei Antice.

1. Atlas

În mitologia greacă, Atlas era fiul titanului Iapetos și fratele lui Prometeu. În cea mai cunoscută versiune a legendei, el s-a răzvrătit împotriva lui Zeus și a fost condamnat să susțină cerul pe umeri pentru eternitate.

În secolele al XVI-lea și al XVII-lea, atlasele geografice erau adesea ilustrate pe copertă cu Atlas purtând lumea pe umeri. Această imagine, popularizată probabil de geograful flamand Gerardus Mercator, a făcut ca numele său să devină sinonim cu aceste colecții de hărți. Astfel a apărut cuvântul „atlas”.

2. Haos (Chaos)

Scriitorii Greciei Antice foloseau cuvântul chaos pentru a descrie golul imens care exista înainte de crearea lumii, precum și abisul Tartarului.

Potrivit poetului Hesiod, Haosul era personificarea vidului primordial, din care s-au născut Erebus (întunericul) și Nyx (noaptea).

Pe măsură ce miturile au evoluat, sensul de „gol primordial” s-a transformat în cel de stare de dezordine totală, din care ia naștere ordinea. Această interpretare, folosită ulterior de poetul roman Ovidiu, a dat naștere cuvintelor haos și haotic.

3. Ecou (Echo)

În Metamorfozele lui Ovidiu, Echo era o nimfă a munților care a înfuriat-o pe zeița Hera ținând-o de vorbă, în timp ce Zeus își urmărea aventurile amoroase.

Ca pedeapsă, Hera i-a luat capacitatea de a vorbi liber, lăsând-o să poată doar repeta ultimele cuvinte auzite.

Mai târziu, Echo s-a îndrăgostit de frumosul Narcis, dar iubirea ei nu a fost împărtășită. După moartea lui Narcis, și ea s-a stins de durere, până când nu i-a mai rămas decât vocea. De aici provine cuvântul ecou.

4. Erotic

Eros era zeul iubirii și al dorinței, considerat în multe legende fiul Afroditei.

De la numele Afroditei provine cuvântul afrodisiac, iar de la Eros derivă adjectivul erotic.

5. Letargic

Lethe era unul dintre cele cinci râuri ale Infernului.

Apele sale provocau uitarea, iar sufletele morților beau din ele pentru a-și uita viața pământească înainte de a intra în lumea de dincolo.

Cu timpul, ideea de uitare și lipsă de conștiență s-a transformat în sensul de lipsă de energie și apatie, dând naștere cuvintelor letargie și letargic.



6. Narcisism

Narcis, fiul zeului-râu Cefis, era atât de frumos încât s-a îndrăgostit de propria reflecție într-un izvor. Fascinat de propria imagine, a rămas acolo până a murit, transformându-se apoi în floarea care îi poartă numele.

Obsesia lui pentru sine a inspirat termenul narcisism, apărut la începutul secolului al XIX-lea și devenit ulterior un concept important în psihologie și psihiatrie.

7. Panică

În tradiția greacă, sentimentele bruște și nejustificate de frică erau puse pe seama lui Pan, zeul pădurilor, al păstorilor și al fertilității.

Pan era reprezentat cu coarne și picioare de țap și cânta la fluierul care îi poartă numele (naiul lui Pan).

Se spunea că putea produce zgomote misterioase în locuri izolate, speriind oamenii și animalele. De aici provine cuvântul panică.

8. Sirenă

În Odiseea, sirenele erau creaturi monstruoase, jumătate femei, ale căror cântece fermecătoare îi atrăgeau pe marinari spre stâncile unde își găseau moartea.

Pentru a trece nevătămat, Odiseu și-a pus echipajul să-și astupe urechile cu ceară, iar el însuși s-a legat de catargul corăbiei, astfel încât să poată asculta cântecul fără a ceda tentației.

Astăzi, termenul „sirenă” este folosit atât pentru a descrie o femeie cu o frumusețe și un farmec irezistibile, cât și pentru dispozitivul sonor utilizat în situații de urgență, potrivit mentalfloss.