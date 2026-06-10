MS Margareta, întâlnire cu Regele Charles al III-lea, la Londra

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Custodele Coroanei Margareta şi Principele Radu s-au întâlnit, marţi, la Palatul Buckingham, cu Regele Charles al III-lea.

Custodele Coroanei Margareta şi Principele Radu s-au întâlnit, marţi, la Palatul Buckingham, cu Regele Charles al III-lea.

"În după-amiaza zilei de marţi, la Palatul Buckingham, Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei şi Alteţa Sa Regală Principele Consort au răspuns invitaţiei Majestăţii Sale Regelui Charles al III-lea. Întâlnirea a avut un caracter privat", informează Familia Regală a României, într-o postare pe Facebook.

Majestatea Sa Custodele Coroanei şi Principele Radu se află într-o vizită la Londra în perioada 8 - 10 iunie