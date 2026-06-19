Mirela Matichescu cere repararea imaginii litoralului după ce Diana Buzoianu a recunoscut că nu se deversa nimic în mare / video

Imagine cu deputata Mirela Matichescu (PSD). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Deputatul PSD Constanța, Mirela Matichescu, a transmis pe Facebook un mesaj video în care a contestat acuzațiile ministrului interimar al Mediului, deputatul USR Diana Buzoianu, privind o presupusă deversare pe litoralul românesc și a cerut mai multă responsabilitate în spațiul public.

„Mă bucur să văd că, prin demersurile pe care le-am făcut, v-am determinat, doamnă Diana Buzoianu să recunoașteți într-un podcast recent că, în momentul în care ați făcut acuzațiile privind presupuse deversări în mare din contucta respectivă nu se deversa, de fapt, nimic.

De aceea am făcut eu ceea ce trebuia să faceți dumneavoastră și am cerut un punct de vedere de la Garda Națională de Mediu. Este confirmarea faptului că, înainte de a lansa acuzații publice care pot afecta imaginea litoralului românesc și munca a zeci de mii de oameni, realitatea trebuie verificată cu responsabilitate.

De aceea vă invit încă o dată, doamnă Diana Buzoianu, să veniți pe litoral, să vedeți realitatea din teren și să le transmiteți românilor, cu aceeași vizibilitate cu care ați făcut acuzațiile inițiale, că litoralul românesc este sigur, că apa mării este monitorizată și că turiștii pot alege cu încredere această destinație”, transmite Mirela Matichescu.

Mirela Matichescu pune accent pe dimensiunea umană a industriei turistice. Dincolo de hoteluri, restaurante și plaje, sectorul reprezintă sursa principală de venit pentru numeroase familii din județul Constanța și din alte zone ale litoralului.

„Dacă vă pasă cu adevărat de România și de români, atunci ar trebui să contribuiți la repararea efectelor produse de propriile declarații și să susțineți public un sector din care trăiesc zeci de mii de oameni”, adaugă Matichescu.

Deputatul PSD a abordat și tema costurilor suportate de operatorii economici care activează pe plaje și susține că acestea influențează prețurile plătite de turiști:

„Vă invit, de asemenea, să le explicați turiștilor și efectele deciziilor de creștere a costurilor suportate de operatorii de plajă, creșteri care se regăsesc astăzi în costul final al serviciilor oferite pe litoral”.

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Mirela Matichescu: „Turiștii și antreprenorii nu sunt adversari”

În mesajul său, Mirela Matichescu a insistat asupra relației dintre operatorii economici și turiști, pe care o descrie ca fiind una de parteneriat.

„Să știți că turiștii și antreprenorii nu sunt adversari și nici nu trebuie să fie. Sunt parteneri. Unii investesc, muncesc și creează condiții cât mai bune pentru vacanțe reușite, iar ceilalți aleg să-și petreacă timpul și banii pe litoralul românesc.

Succesul acestei destinații depinde de încrederea dintre ei, iar această încredere trebuie consolidată, nicidecum subminată prin declarații care crează suspiciuni și conflicte artificiale”, subliniază deputatul PSD.

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Mesaj de susținere pentru antreprenorii din turism

Spre finalul intervenției sale, deputatul PSD a transmis un mesaj de susținere pentru operatorii economici care activează pe litoral și care, potrivit acesteia, continuă să investească în modernizarea plajelor și a serviciilor oferite turiștilor.

„Și vă spun, dragi români, că dincolo de goana după publicitatea doamnei Buzoianu, antreprenorii din turism nu fac altceva decât să depună eforturi pentru a vă fideliza și a vă oferi servicii de calitate și competitive.

Nu m-am înșelat când am spus că am încredere în antreprenorii din turism, pentru că deja pe suprafețele nou închiriate au apărut amenajări de plaje care se ridică la cele mai înalte standarde, iar operatorii vă așteaptă să vă convingeți de asta.

Litoralul românesc, implicit turismul românesc, are nevoie de promovare, de responsabilitate și de oameni care construiesc încredere, nu de mesaje care să-l distrugă. Adevărul întotdeauna trebuie spus până la capăt”, a conchis Mirela Matichescu.

Reamintim că în urmă cu aproximativ două luni, Diana Buzoianu a efectuat o vizită pe litoral și a semnalat prezența unei conducte suspecte. Aceasta a susținut public că prin acea instalație se deversează substanțe care pot pune în pericol sănătatea publică și calitatea apei.