Mike Tyson: Moartea mamei mele a fost unul dintre cele mai BUNE lucruri care mi s-au întâmplat

Cunoscut drept unul dintre cei mai duri și mai buni pugiliști din istorie, Mike Tyson a făcut o afirmație șocantă legată de decesul mamei sale. Fostul campion la categoria grea a vorbit în podcastul lui Shannon Sharp, fost jucător în NFL, despre cariera sa și despre decesul mamei sale, când avea doar 16 ani. „Moartea mamei mele a fost unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat. Ea avea grijă de mine ca de un bebeluș. Așa nu aș fi intrat niciodată în luptele de stradă și nu m-aș fi apărat niciodată. După ce mama boxerului a murit, Mike a rămas în grija antrenorului de box Cus D’Amato. Acesta a devenit „gardianul” lui Kid Dynamite, cum era poreclit în perioada junioratului. "La 14 ani am crezut că pot fi campion mondial. Am câștigat campionate naționale, avem record de knockout-uri. Am devenit profesionist și viața mi s-a schimbat când am devenit campion mondial", a declarat pugilistul. Tyson a devenit campion liniar în 1988, când l-a făcut knockout pe Michael Spinks în 91 de secunde de la începutul primei runde.

Mike „Ironman” Tyson și-a început cariera în 1985, fiind considerat unul dintre cei mai buni pugiliști din istorie. S-a retras în 2005. Tyson a rămas în istoria boxului ca fost campion mondial la categoria grea la 20 de ani, fiind în cel mai tânăr pe nişa lui. La începutul carierei, „Ironman” Tyson a stabilit un record greu de egalat: a câștigat primele 19 meciuri prin KO, 12 dintre ele în prima rundă. În 1986 a câștigat prima centură, WBC, și în 1987 a adăugat și centurile WBA și IBF. Iron Mike a revenit în ring și a obținut alte 4 victorii, pentru ca în iulie 1991 să fie arestat pentru viol. Condamnat la șase ani de închisoare, legendarul boxer a fost încarcerat în martie 1992. Eliberat după doar trei ani, Tyson nu a mai fost același pugilist de dinainte de condamnare. Până la retragerea, Mike Tyson a înregistrat alte 7 înfrângeri, dintre care cele mai răsunătoare în fața lui Evander Holyfield și Lenox Lewis. În ciuda celor peste 300 de milioane de dolari câștigați din box, Tyson și-a declarat falimentul personal în august 2003.

