Mihai Chirica, despre conflictul cu USR PLUS: Este ca și cum ți-ai prins iubita cu cel mai bun prieten

Bugetul local pe 2021 al municipiului Iași nu a fost adoptat, întrucât neînțelegerile dintre PNL şi USR-PLUS nu au putut fi rezolvate și nu s-a putut ajunge la un punct de vedere comun. Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica, a vorbit despre acest scandal, dând de înțeles că ar fi trebuit să își găsească alți parteneri pentru că nu se poate înțelege cu cei din USR PLUS.

"După aproape 10 ore de discuții lucrurile s-au finalizat într-o modalitate total necontrolabilă de ambele părți, aș putea spune, pentru că era mai cinstit să spună de la început că nu putem să discutăm despre această situație, e nevoie de altă abordare. Să nu fie ore întregi, să ne întindem nervii la maxim și apoi chiar cu cinism să renunțăm la tot ceea ce am clădit atâta timp și să ne vedem ca și cum lucrurile nu contează. Pentru noi contează, pentru că nu vorbim despre orgoliul meu de primar, ci vorbim despre soarta oamenilor care ne-au ales. Trebuie să găsim soluții rezonabile. (...) Știți ce concluzie am tras eu seara trecută? Sună puțin cam prea plastic. Este ca și cum ți-ai prins iubita în pat cu prietenul tău cel mai bun. Deci, am discutat atâtea zeci de ore și la urmă îmi trântești ușa în cap spunând că nu te interesează.", a declarat Mihai Chirica la RealitateaPlus.