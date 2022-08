Mihaela Buzărnescu, umilită de Steaua şi Dinamo după accidentare. Cine a ajutat-o

Aceasta a fost legitimată o vreme la CSA Steaua, după care a plecat la Dinamo. Iată ce a spus Buzărnescu când a fost întrebată la ce foloseşte unei sportive de anvergură să fie înscrisă la un club sportiv.

"La CSA Steaua. Să nu confundăm cu cei de la FCSB, unde fac eu pregătire fizică și recuperare. Ei sunt foarte OK cu mine. Din păcate, nu există posibilitatea să fie și un club de tenis la ei. Dar da, am fost la CSA Steaua. Un an sau doi ani de zile (n.r. nu a luat bani de la club). Nu, nu am recuperat nicio sumă. Nu am primit nici suma care era în contractul de atunci, promisiuni au fost și pentru alte contracte, dar n-au mai venit... După care am plecat la clubul Dinamo, unde am beneficiat de un contract pe o perioadă de 8 luni, dar din cauza accidentării pe care am suferit-o eu la finalul anului trecut la umăr, pe anul acesta mi s-a tăiat contractul. Sunt legitimată la clubul Dinamo, dar sunt liberă de contract din punctul lor de vedere...", a declarat Mihaela Buzărnescu, conform GSP.

"Tu eşti liberă de contract, nu te putem ajuta cu nimic"

"Îmi propuseseră un contract mai mai mic, după care nu s-a mai finalizat. Mi-au spus că din cauza accidentării nu se poate să mai beneficiez anul acesta. Și că dacă voi avea niște rezultate mai bune se vor gândi. Ce pot să spun? Da, e frustrant.

Noi, la tenis, nici aici nu prea beneficiezi de o anumită susținere și este un minus pentru noi. Ce pot eu să fac? O să mă ambiționez mai mult să am rezultate mai bune, care sper să fie la așteptările lor. Îmi aduc aminte că eram în Londra și m-am accidentat la genunchi. I-am întrebat pe cei de la Dinamo dacă mă pot ajuta prin asigurarea cu clubul să fac un RMN acolo și mi-au spus: „Tu ești liberă de contract, nu te putem ajuta cu nimic”. Cam așa a fost...", a mai spus Miki.

Mihaela Buzărnescu, trimisă să se schimbe înainte de debutul la Wimbledon. Nu respecta tradiţia turneului

Un episod amuzant a avut loc înainte de partida de debut a româncei la Wimbledon în acest an. Mihaela Buzărnescu a fost trimisă de arbitru la vestiare să se schimbe, pentru că nu respecta întru totul tradiţia turneului londonez.

"Bustiera mea avea prea mult negru și se vedea aici deasupra (n.r. arată spre zona bustului) și trebuia să o schimb. Cea albă pe care o aveam eu era prea transparentă și se vedea totul pe dedesubt și nu puteam să o port, așa că am împrumutat de la antrenoarea mea, am luat bustiera ei (n.r. râde). Asta e, bine că ne-am descurcat", a declarat Mihaela Buzărnescu, în exclusivitate pentru Eurosport.

Mihaela Buzărnescu, incident pe Autostrada Soarelui: Mi s-a rupt cauciucul în două

”Mie îmi tot continuă ghinioanele de câteva luni încoace. Nu știu dacă sunt blestemată sau îmi pune cineva bețe în roate. Pe autostradă mi s-a rupt cauciucul în două. Am chemat o platformă ca să mă tracteze. Acum sunt aproape de București și trebuie să îmi rezolv problema. Mie îmi tot continuă ghinioanele de câteva luni încoace. Nu știu dacă sunt blestemată sau îmi pune cineva bețe în roate.”, a spus Buzărnescu, la Digi Sport. VEZI MAI MULTE AICI

