Mats Willander, despre cazul Simonei Halep: Inima mea este cu ea

"Inima mea este alături de Simona Halep. Nu aș pretinde niciodată că o cunosc. Dar am urmărit-o jucând o mulțime de meciuri de tenis de-a lungul anilor și am intervievat-o de câteva ori. Aș spune că, dintre toate jucătoarele pe care le-am întâlnit, ea este una dintre cele care nu are cum să facă ceva intenționat. În niciun caz! Ea a spus că va încerca să își reabiliteze numele.

Nu se știe niciodată, este posibil ca în ziua de azi să iei din greșeală ceva despre care nu știi mare lucru. Dar, din nou, nu-mi pot imagina că există un sportiv în lumea tenisului profesionist care să nu știe ce este bine să consume.

Așa că mă gândesc că este o greșeală clară. Undeva pe parcurs, nu-mi pot imagina... Cred că Simona Halep este o mare sportivă și un mare om, iar inima mea este cu ea. Și sper că își poate reabilita numele, pentru că vreau să o văd pe teren, pentru că presupun că este nevinovată, are un spirit grozav", a spus Mats Wilander pentru Eurosport.

Ana Maria Popescu, fostă campioană olimpică la scrimă, vede oportunitatea din scandalul de dopaj al Simonei Halep: Un moment bun să începem

"Vestea bineînţeles că vine ca un şoc... pe mine efectiv m-au trecut fiorii când am citit pentru că întreaga mea carieră de asta mi-a fost cel mai frică, de doping. Nu mi-a fost frică de accidentări.

Chiar şi acum, când ştiu că nu mă mai caută nimeni (n.r. - ofiţerii antidoping) pur şi simplu mă uit de două ori dacă sticla de apă e sigilată înainte să beau din ea. Iar primul meu gând când m-am retras din activitate nu a fost să-mi iau echipamentul să merg la sală, ci să anunţ WADA unde sunt ca să vină pentru un eventual test.

De asta spun că rămâi cu nişte lucruri şi sper ca Simona Halep să iasă mai puternică din această poveste. Pentru că eu nu o văd pe Simona capabilă să ia cu bună ştiinţă ceva. Să ne aducem aminte că ea nu a participat la Jocurile de la Rio pentru că îi era teamă de acel virus (n.r. - virusul Zika)... şi atunci cum să bagi nişte chimicale în tine cu bună ştiinţă? Pentru că am citit toţi ce efecte adverse pot avea", a spus Ana-Maria Popescu pentru Agerpres.

"E un moment bun să începem"

"Eu chiar îi rog şi îi îndemn pe toţi sportivii să îi deranjeze pe cei de la Agenţia Naţională Anti-Doping. Eu cât am fost sportivă nici nu conta ora la care îi deranjam. Aveam senzaţia că ei sunt singurii oameni care pot spune 'Da' sau 'Nu'.

De aceea cred că e un moment bun să începem să facem din ce în ce mai multe seminarii şi cursuri pentru sportivi pe această temă, începând cu categoriile mici de vârstă. Ca să nu ajungi să fii sportiv senior şi să nu ştii cu ce se mânâncă. Deci cei de la cluburi, federaţiile şi ANAD trebuie să fie mai activi în zona aceasta", a explicat Ana-Maria Popescu.

Judecător TAS: Cazul Simonei Halep, complet diferit de cel al Mariei Sharapova. Nu putem compara

Cel care face afirmaţia este Cristian Jura, membru al Diviziei Antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

"Vor fi două înfățișări, pentru că în conformitate cu regulamentele Federației de Tenis, noi acum suntem în etapa a 2-a în care sportivul poate contesta în fața Sports Revolution, care de fapt este tot un soi de tribunal independent, cu toate că el este organizat sub forma unei neorganizații guvernamentale, este un ONG independent.

