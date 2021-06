Marele premiu la Loto 6/49 a fost câştigat. Unde a fost jucat biletul norocos

'La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 27 iunie 2021, s-a câştigat premiul de categoria I, în valoare de 2.797.744,40 lei (peste 568.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat la agenţia 33-032 din Suceava şi a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49, preţul biletului fiind de doar 10,50 lei.

Acesta este al treilea câştig de categoria I obţinut în acest an la Loto 6/49', se arată într-un comunicat al Loteriei Române. Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câştigat în data de 3 iunie 2021 şi a fost în valoare de aproximativ 14,308 milioane de lei.

Conform Regulamentului privind organizarea şi administrarea jocurilor loto, câştigătorul are la dispoziţie 90 de zile, începând cu data tragerii, pentru a-şi revendica premiul.

Amintim faptul că la tragerile de joi, 24 iunie, Loteria Romana a acordat peste 23.600 de castiguri în valoare totala de peste un milioan de lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 2,43 milioane lei (peste 495.000 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,77 milioane lei (peste 360.500 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 28,81 milioane lei (peste 5,85 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 419.400 de lei (aproximativ 85.200 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report de peste 23.000 de lei.

LOTO. La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 394.400 de lei (peste 80.100 de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de peste 140.800 de lei (aproximativ 28.600 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 132.000 de lei (peste 26.800 de euro).

Numerele extrase, duminică, 27 iunie, 2021

Loto 6/49

23 27 25 11 18 22

Loto 5/40

35 10 30 40 25 37

Joker

36 14 40 28 13 + 4

Noroc

2 9 4 2 7 4 4

Super noroc

8 8 3 9 7 6

Noroc plus

1 8 7 4 2 1