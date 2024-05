Jucătorul de golf numărul unu mondial, încătușat de poliție. Cum a fost posibil să ia startul la un turneu major la doar câteva ore după incident

Jucătorul de golf numărul unu mondial, Scottie Scheffler, a luat startul la US PGA Championship la doar câteva ore după ce a fost reținut și încătușat de poliție.

Tânărul, în vârstă de 27 de ani, ar fi încercat să ocolească un ambuteiaj cauzat de un accident mortal în apropiere de Valhalla Golf Club din Kentucky.

Dosarele tribunalului arată că tânărul a fost înregistrat sub acuzațiile de atac de gradul doi asupra unui ofițer de poliție, infracțiune de gradul trei, conducere imprudentă și nerespectarea semnalelor ofițerilor care dirijează traficul, potrivit NBC News.

Într-o declarație făcută înainte de a doua rundă la US PGA Championship, Scheffler a spus "În această dimineață, am procedat conform indicațiilor ofițerilor de poliție. Era o situație foarte haotică, de înțeles, având în vedere accidentul tragic care avusese loc, și a existat o mare neînțelegere a ceea ce am crezut că mi se cere să fac".

"Nu am avut niciodată intenția de a ignora vreuna dintre instrucțiuni. Sper să las asta deoparte și să mă concentrez pe golf astăzi", a adăugat Scottie Scheffler.

Cum a fost arestat Scottie Scheffler, jucătorul de golf numărul unu mondial

Vineri dimineața devreme, turneul a fost amânat după ce un pieton a fost lovit de un autobuz în timp ce traversa strada pe o bandă dedicată vehiculelor participante la turneu.

Scheffler a adăugat în declarația sa: "Toți cei implicați în turneu ne exprimăm cele mai profunde condoleanțe familiei bărbatului care a decedat în accidentul din această dimineață. Acest lucru pune cu adevărat totul în perspectivă".

La doar câteva ore după ce a fost reținut de poliție, Scheffler se afla pe terenul de la Valhalla pentru a începe a doua rundă - unde a fost întâmpinat cu un ropot de susținere din partea spectatorilor.

Scheffler ar fi încercat să treacă cu mașina pe lângă un ofițer de poliție înainte de a fi oprit și scos din mașină.

"Nu puteți face nimic pentru el. Va merge la închisoare"

Reporterul ESPN Jeff Darlington, care a asistat la incident, a declarat în direct: "Traficul fusese blocat. Scottie Scheffler a încercat să intre în Valhalla Golf Club folosind un drum median lateral, moment în care un ofițer de poliție i-a cerut să se oprească. Scheffler a încercat să continue să meargă, iar ofițerul de poliție s-a atașat apoi de partea laterală a mașinii".

"Jucătorul de golf a oprit vehiculul în momentul în care a intrat în Valhalla Golf Club la intrare, la aproximativ 10-20 de metri de punctul în care polițistul i-a spus prima dată să oprească. În acel moment, ofițerul de poliție i-a spus lui Scottie Scheffler să coboare din mașină. El a coborât geamul, iar polițistul l-a apucat de braț și a început să tragă de el", spune Reporterul ESPN Jeff Darlington.

"A ajuns înăuntru, a deschis ușa mașinii, l-a scos pe Scheffler, l-a împins împotriva mașinii și i-a pus imediat cătușele", a adăugat acesta.

Reporterul ESPN a adăugat: "Scheffler a fost apoi condus la mașina de poliție, pus în spate, în cătușe, foarte uimit de ceea ce se întâmpla, s-a uitat spre mine în timp ce era în acele cătușe și a spus: «Vă rog să mă ajutați»".

"Este foarte clar că nu știa ce se întâmpla în acea situație. Totul s-a desfășurat foarte rapid și foarte agresiv", a aifrmat Jeff Darlington.

Darlington a declarat că un ofițer i-a cerut să plece, iar când a spus că face parte din presă, i s-a spus: "Nu puteți face nimic pentru el. Va merge la închisoare".

El a spus că un alt ofițer de poliție s-a apropiat ulterior cu un carnețel și l-a întrebat dacă știe numele persoanei căreia i-au pus cătușele.

Scheffler, care a câștigat patru din ultimele cinci probe, și concurează la Valhalla, unul dintre cele mai prestigioase cluburi, după trei săptămâni de pauză în așteptarea sosirii primului său copil, conform Sky News.

