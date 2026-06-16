Iranul amenință din nou Israelul, în ajunul semnării unui acord cu SUA

Foto: Agerpres

Armata iraniană ameninţă cu un "răspuns sever" la atacurile israeliene din Liban.

Armata iraniană a ameninţat cu un "răspuns sever" la atacurile israeliene din sudul Libanului, în ciuda anunţului unui acord între Statele Unite şi Republica Islamică pentru a pune capăt războiului, potrivit unei televiziunii de stat IRIB, notează AFP și Agerpres.

"Dacă armata infanticidă a regimului sionist nu pune capăt agresiunilor sale din sudul Libanului, va trebui să se aştepte la un răspuns sever din partea puternicelor forţe armate ale Republicii Islamice Iran", a avertizat comandamentul forţelor armate, Khatam al-Anbiya, într-un comunicat citat de IRIB.

Potrivit numărătorii sale, Israelul ar fi încălcat încetarea focului în Liban de 84 de ori de la anunţarea acordului de luni.