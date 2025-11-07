€ 5.0860
Data actualizării: 17:07 07 Noi 2025 | Data publicării: 17:05 07 Noi 2025

Ionuț Moșteanu, audiat la DNA
Autor: Ioan-Radu Gava

ionut mosteanu Foto: Agerpres
 

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a fost audiat zilele trecute la DNA.

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, a fost audiat zilele trecute la Direcția Națională Anticorupție, în calitate de martor în dosarul ce vizează contracte ale C.N. ROMTEHNICA S.A.

Oficialul din USR a precizat într-o postare pe Facebook faptul că e „martor în dosar“ și sprijină „pe deplin autoritățile pentru clarificarea faptelor“.

„Lupta împotriva corupției nu e un slogan pentru mine, e o linie roșie. Recent, o persoană a încercat să îmi cumpere influența cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica.

Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană.

Sunt martor în dosar și sprijin pe deplin autoritățile pentru clarificarea faptelor.

Știu că deranjez multe socoteli ca ministru al Apărării și probabil de aceea s-au înmulțit atacurile și fake news-urile împotriva mea. Nu mă voi da la o parte niciun milimetru“, a scris Moșteanu pe Facebook.

Reamintim că Marius Ovidiu Isăilă, un fost senator care a ispășit anterior o pedeapsă pentru corupție, a fost reținut de DNA după ce ar fi promis o șpagă de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, cu scopul de a influența încheierea unor contracte.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 06 noiembrie 2025 a inculpatului I.M.O., persoană fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență”, se arată într-un comunicat DNA.

Șpagă de 1 milion de euro, promisă ministrului Apărării de fostul senator

„În datele de 09 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul apărării și-ar putea exercita influența asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., cu acționar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat și o societate privată.

Infracțiunea de cumpărare de influență a fost săvârșită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârșirea altor infracțiuni de corupție. Inculpatului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală”.

Astfel, în noiembrie 2019, Marius Ovidiu Isăilă a fost condamnat definitiv la 5 ani și 4 luni pentru trafic de influență și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, potrivit Agerpres.

ionut mosteanu
dna
