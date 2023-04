Începe FITS - Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu. Aleea Celebrităţilor şi Statuile Vivante vor cuceri din nou publicul! Biletele s-au pus deja în vânzare

Pe www.sibfest.ro, publicul poate deja să consulte programul Festivalului pe zile și categorii, într-o manieră de navigare nouă, mai prietenoasă, pentru a stabili ce spectacole dorește să vadă începând cu 23 iunie și până pe 2 iulie.

De astăzi, biletele pot fi achiziționate atât online, cât și fizic, de la Agenția de bilete aflată în Sibiu, pe strada Nicolae Bălcescu 17.

Un aspect important pe care Constantin Chiriac l-a menționat este că prețul biletelor rămâne neschimbat față de ediția anterioară, în ciuda inflației, dublării și, pe alocuri, chiar a triplării unora dintre costuri, și că o mare parte dintre evenimente au acces liber sau un preț redus, de 30 de lei. Se păstrează, de asemenea, reducerile pentru anumite categorii vulnerabile.



Președintele FITS a făcut o scurtă prezentare a Festivalului, de la început și până la această a 30-a ediție, cu temele fiecărui an, după care a trecut în revistă structurile asociate care au îmbogățit, peste ani, oferta pe care FITS o face spectatorilor:



1994 - Programul de voluntariat

1996 - Spectacolele lectură

1996 - Secțiunea Întâlnirea școlilor și academiilor de teatru

1997 - Departamentul de Artă Teatrală ULBS

1997 - Bursa de Spectacole

2000 - Școala de management cultural

2000 - Liceul Onisifor Ghibu – filiera vocaţională este desăvârşită prin profilul Teatru

2004 – Teatrul Radu Stanca din Sibiu devine Teatru Național

2007 - Capitala Culturală Europeană

2010 - Zidul lui Perjovschi - Ziarul Orizontal, care a reprezentat baza de pornire pentru PAV

2013 - Aleea Celebrităților

2015 - Platforma internațională de cercetare doctorală în artele spectacolului și management cultural; prima Platformă Internațională de prezentare a doctoratelor din România

2016 - Fabrica de Cultură

2017 - Întâlnirea școlilor și academiilor de teatru (1996) devine Festivalul Universităților de Teatru și Management Cultural

2018 - Therme Forum

2020 - Scena Digitală

2022 - Platforma de Arte Vizuale

2022 - Moștenirea - Festivalul Statuilor Vivante

Un "Miracol" de spectacol

Tema din acest an – MIRACOL – reflectă importanța FITS în transformarea comunității, a orașului, a Festivalului însuși și a faptului că, într-un prezent gestionat de alte interese, un festival de artele spectacolului dintr-un mic oraș a ajuns la ediția cu numărul 30 și fixează, an de an, agenda comunității culturale mondiale. #ParteDinMiracol este astfel o realitate pentru toți cei atinși de FITS – artiști, public, organizatori, parteneri, comunitate și, desigur, mass-media.



Două noi secțiuni vin să completeze oferta FITS pentru public în 2023: Sezonul sibian, și Secțiunea ”George Banu”. De altfel, întreaga ediție din acest an este dedicată memoriei marelui om de teatru și prieten al Festivalului.



Iată câteva dintre cele mai importante spectacole prezente la FITS30:



Măsura imposibilului, spectacol scris și regizat de Tiago Rodrigues, actualul director artistic al Festivalului de la Avignon (23 și 24 iunie)

Miracolul flamenco – EstévezPaños y Compañía – un spectacol care îi aduce pe scenă pe cei mai buni dansatori de flamenco, pe ritmuri care înflăcărează sângele și imaginația! Ministerul Culturii din Spania a acordat acestei trupe Premiul Național al Dansului (23 și 24 iunie)

Apă, ce bucurie! – Trupa Circus Baobab din Guinea prezintă cel mai antrenant spectacol de circ contemporan la FITS pe 24 și 25 iunie.

Simfonie și lumină cu Revolution Orchestra din Israel ne plimbă de la Chopin la Radiohead într-un spectacol cu care îmbină muzica de orchestră, mișcarea de scenă și proiecțiile video (26 iunie)

Paznicul sufletului - Far From The Norm | Botis Seva (UK) – un spectacol cu hip-hop și dans, premiat, apreciat, aplaudat, de neratat! 28 și 29 iunie

Ultima cină - Milo Rau / NTGent – un spectacol eveniment și experiment, un mix între real și virtual, între ce se află în fața ochilor și ce e ascuns, însă totuși la vedere (29 și 30 iunie)

Diptic: Vise din camera pierdută, spectacol al belgienilor de la Peeping Tom aduce pe scenă dans contemporan într-o manieră nevăzută până acum. Realitate, vis, fantezie (1 și 2 iulie)

