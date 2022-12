Ianis Hagi a semnat prelungirea contractului cu Glasgow Rangers

Transferat iniţial sub formă de împrumut în ianuarie 2020, Ianis Hagi a avut un impact imediat la gruparea de pe Ibrox Park, astfel că după doar 13 meciuri i-a convins pe şefii clubului să îl cumpere. De atunci, a jucat de 73 de ori pentru Rangers, marcând de 15 ori.

Hagi a avut un rol crucial în titlul câştigat de Rangers în sezonul 2020/21 cu opt goluri şi multe asisturi, însă sezonul trecut s-a accidentat la genunchi. Abia acum a revenit Ianis la antrenamente, însă cei de la Rangers sunt nerăbdători să îl vadă din nou pe teren.

"Istoria acestui club te împinge în fiecare zi să fii mai bun, atât pe teren cât şi în afara lui. Să fii un om mai bun şi un fotbalist mai bun. Îmi place să cred că am lăsat ceva în urma şi că fanii au amintiri frumoase cu mine, dar încă mai cred că nu am făcut tot ce mi-aş dori. Mai am multe de arătat şi de oferit acestor oameni minunaţi de la Rangers, dar şi fanilor. Abia aştept să revin pe teren", a declarat Ianis Hagi, conform site-ului oficial al clubului.

"Sunt încântat atât pentru Ianis cât şi pentru club. Ianis a avut un impact major atât pe teren cât şi în afara terenului şi prima dată când am fost eu aici (n.r. secund al lui Steven Gerard) şi va fi foarte important pentru noi când va reveni după accidentare. Personalitatea sa şi profesionalismul de care dă dovadă adaugă multă valoare grupului, aşa că abia aştept să lucrez cu el din nou", a declarat managerul echipei, Michael Beale.

Şi directorul sportiv al lui Rangers, Ross Wilson, a avut cuvinte de laudă la adresa fotbalistului român.

"Ianis este un om fantastic, care a iubit fiecare moment din călătoria sa de la Rangers de până acum. Suntem încântaţi că are din nou mingea la picior, că face ce iubeşte. Are parte de sprijinul tuturor, atât de la club cât şi din afara lui şi suntem încântaţi că a semnat un nou contract", a spus acesta.

