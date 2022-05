„Guardiola e blestemat de șamanii africani”. Explicație virală după eliminarea antologică a lui Manchester City de către Real Madrid - Video

După meci, Pep Guardiola le-a reproșat jucătorilor săi evoluția pe care au avut-o și a spus că a existat o anumită relaxare după golul de 1-0 al lui Mahrez, care i-a oferit lui City un avantaj de două goluri.

”Am fost aproape, am fost aproape, însă n-am reușit. E simplu, în prima repriză nu a fost un meci, nu am fost suficient de buni. După ce am marcat, am arătat mai bine, ne-am găsit ritmul, iar jucătorii s-au relaxat. Real Madrid a venit cu foarte mulți jucători în atac, cu Militao, Rodrygo, Vinicius, Benzema, a venit cu multe centrări și a marcat două goluri.

Nu am jucat cel mai bun fotbal al nostru, dar e normal, e o semifinală, jucătorii simt presiunea. Fotbalul e imprevizibil, trebuie să acceptăm ce s-a întâmplat și să mergem mai departe”, a spus Pep Guardiola, citat de Marca.

„Guardiola e blestemat de șamanii africani”

„Sunt sigur că mulți șamani africani nu-l vor lăsa pe Guardiola să câștige Liga Campionilor în viitor. Va fi ca un blestem african asupra lui Guardiola. Timpul va spune dacă am dreptate sau nu”, declara Dimitry Seluk, agentul lui Yaya Toure, în 2018. Declarația a devenit virală pe rețelele de socializare după eliminarea antologică a lui Manchester City.

Toure: „Guardiola s-a purtat cu cruzime cu mine”

Amintim faptul că ivorianul Yaya Touré, l-a avut 4 ani antrenor pe Pep Guardiola, dintre care doi la Manchester City. În anul 2018, după ce plecat de la City, Yaya Touré a făcut mai multe acuzații la adresa lui Guardiola.

„Vreau să fiu eu cel care rupe mitul Guardiola. E gelos pe mine. Mă consideră un rival. A făcut totul ca să-mi distrugă sezonul trecut. S-a purtat cu cruzime. Crezi că ar fi avut același comportament față de Andres Iniesta? Niciodată! Am ajuns în punctul în care mă întreb dacă tot ce mi s-a întâmplat cu el e din cauza culorii mele. Nu sunt singurul, și alți jucători ai Barcelonei și-au pus această întrebare”, a spus Touré pentru France Fotball.

„Poate că noi, africanii, nu suntem tratați la fel de anumiți oameni. Când vezi problemele pe care le-a avut Pep Guardiola cu jucătorii africani peste tot pe unde a fost... E prea inteligent să fie prins. Nu va recunoaște niciodată. Dar în ziua în care vor fi cinci africani în echipa sa îi voi trimite un tort”, mai spunea Yaya Toure, în 2018

Ulterior, Yaya Toure și-a cerut scuze față de Pep Guardiola.

Pep Guardiola, semifinalist de 9 ori în Champions League

Pep Guardiola a pierdut două semifinale ca antrenor al Barcelonei, trei la Bayern Munchen și povestea s-a repetat din nou pe banca lui Manchester City. Guardiola a mai pierdut și o finală contra lui Chelsea.

În finala de la Paris, care se va juca în 28 mai 2022, de la ora 22:00, Real Madrid o va înfrunta pe Liverpool.

Real Madrid - Manchester City 3-1 (0-0, 2-1), după prelungiri Au marcat: Rodrygo (90, 90+1), Karim Benzema (95 - penalty), respectiv Riyad Mahrez (73). Madrid, Stadion Santiago Bernabeu Liga Campionilor - semifinale (retur) În tur: 3-4.

Au evoluat echipele: Real Madrid: 1. Thibaut Courtois - 2. Dani Carvajal, 3. Eder Militao (5. Jesus Vallejo, 115), 6, Nacho, 23. Ferland Mendy - 8. Toni Kroos (21. Rodrygo, 68), 14. Casemiro (11. Marco Asensio, 75), 10. Luka Modric (25. Eduardo Camavinga, 75) - 15. Federico Valverde, 9. Karim Benzema (căpitan; 19. Dani Ceballos, 104), 20. Vinicius Junior (17. Lucas Vazquez, 115).

Antrenor: Carlo Ancelotti. Rezerve neutilizate: 13. Andrei Lunin, 40. Toni Fuidias Ribera - 4. David Alaba, 12. Marcelo, 16. Luka Jovic, 25. Mariano Diaz.

Manchester City: 31. Ederson - 2. Kyle Walker (11. Oleksandr Zincenko, 72), 3. Ruben Dias (căpitan), 14. Aymeric Laporte, 27. Joao Cancelo - 20. Bernardo Silva, 16. Rodri (7. Raheem Sterling, 99), 17. Kevin De Bruyne (8. Ilkay Gundogan, 72) - 26. Riyad Mahrez (25. Fernandinho, 85), 9. Gabriel Jesus (10. Jack Grealish, 78), 47. Phil Foden.

Antrenor: Pep Guardiola. Rezerve neutilizate: 13. Zack Steffen, 33. Scott Carson - 6. Nathan Ake, 56. Conrad Egan-Riley, 80. Cole Palmer, 87. James McAtee, 90. Romeo Lavia. Arbitru: Daniele Orsato; arbitri asistenţi: Ciro Carbone, Alessandro Giallatini; al patrulea oficial: Davide Massa Arbitru video: Massimiliano Irrati; arbitru asistent video: Paolo Valeri (toţi din Italia) Cartonaşe galbene: Laporte (9), Modric (9), Dani Carvajal (65), Eder Militao (83), Valverde (90+6), Sterling (101), Zincenko (113).

