Gică Hagi, propus ministru al Sportului. Prima reacţie: Voi merge pe linia asta cât voi avea ochi

”Înseamnă că eu de mulți ani... eu îmbătrânesc și voi nu știți ce gândesc eu sau vă faceți că nu m-ați auzit.

Ce v-am zis eu? Eu fac lucrul pe care îl știu cel mai bine, ce iubesc, ce îmi place.

Sub nicio formă! Mie îmi place antrenoratul și voi merge pe linia asta cât voi avea ochi", a declarat Gheorghe Hagi după remiza din Superligă, 0-0, cu Hermanstadt, conform Digisport.

Hagi i-a felicitat pe Halep, Popovici şi Chirilă

”Sportivi fantastici, care reprezintă România la cel mai înalt nivel. Se poate în România! Semnalul pe care ni-l dau ei întotdeauna este că se poate. Suntem buni și cred că mai avem mult de lucrat la jocurile de echipă. Dar individual, arătăm că românul are talent foarte mult și este bun”, a declarat Gică Hagi, duminică, în cadrul unei conferințe de presă.

Hagi, Dobrin sau Balaci? Anghel Iordănescu a dat verdictul: Cel mai bun, de departe

Anghel Iordănescu a spus care a fost cel mai bun fotbalist român. Acesta a avut de ales între Gică Hagi, Ilie Balaci şi Nicolae Dobrin.

"Pentru mine, de departe, Gică Hagi. În primul rând, a avut o abilitate tehnică fantastică, o viteză de reacție nemaipomenită, un stâng grozav. O putere de analiză a momentului incredibilă. Niște decizii de excepție. Te așteptai să centreze, dar el dădea la poartă și îi făcea semn lui Stelea de ce pleacă înainte. A fost grozav, mare. Hagi a fost peste Maradona. Un băiat extraordinar”, a spus Anghel Iordănescu, la ProSport Live.

Anghel Iordănescu l-a ironizat pe Dan Petrescu: Nu a învăţat de la mine

Anghel Iordănescu, fost selecţioner al României, l-a ironizat pe Dan Petrescu după egalul cu Inter D'Escaldes din Conference League.

”Dacă ne întoarcem la ce se întâmplă în fotbalul nostru, ajungem să avem emoții cu orice echipă. Cred că Dan Petrescu a avut din nou dreptate, a fost un meci foarte greu cu Inter D’Escaldes. La el, orice meci este extrem de dificil, extraordinar de greu. Nu e sigur niciodată cu cine poate câștiga.

E important că CFR Cluj s-a calificat și cred că și celelalte trei echipe se vor califica. De la mine nu a învățat asta. Și eu aveam tabieturile mele și declarațiile mele standard înaintea meciurilor. Încercam și eu să țin jucătorii în priză. Aveam și eu anumite lucruri la care țineam foarte mult.

S-au schimbat timpurile, s-a schimbat fotbalul, dar cred că azi se exagerează prea mult. Dacă ajungi să tremuri cu echipe din Andorra, e clar că am scăzut și am ajuns la un nivel pe care nu îl dorim”, a declarat Anghel Iordănescu la emisiunea Digi Sport Special.

Anghel Iordănescu, arestat şi luat cu duba: "Da, confirm întreaga poveste..."

Anghel Iordănescu, fost selecţioner al României pe vremea generaţiei de aur, a fost arestat în vremurile în care era fotbalist în activitate.

”Se ştie că poetul Adrian Păunescu avea o mare simpatie faţă de echipa Universitatea Craiova. Transferul soţului meu, la Craiova, i se datorează sută la sută. Costică mi-a povestit că într-o zi era pe la Piaţa Romană, cumpărase un buchet de flori pentru a merge o zi de naştere a cuiva. Pe stradă s-a întâlnit cu Adrian Păunescu. Poetul l-a întrebat dacă nu vrea să vină la Craiova.

Aşa a începutul totul. Dânsul s-a ocupat de tot ceea ce însemna plecarea lui la Craiova. Alături de Costică ar fi trebuit să plece şi Anghel Iordănescu. Dar pentru că el era în cadrul armatei, ştiu că a avut mari probleme cu cei de la Steaua. A făcut chiar câteva zile de arest când s-a întors în Bucureşti, pentru că şi-a permis să plece la Craiova”, a povestit Maria Ştefănescu, soţia lui Costică Ştefănescu.

”Da, vă confirm întreaga poveste. Doamna Maria Ştefănescu a relatat corect. Eu pot să vă mai spun că atunci, din ce îmi aduc aminte, ajunsesem la Craiova, am stat trei zile, după care am fost adus în Bucureşti, cu o dubă. Fusesem dat dezertor, pentru că eram în cadrul armatei. Ministrul Apărarii de atunci nici nu concepea ca eu să plec de la Steaua. Când am ajuns în Bucureşti, m-am ales şi cu 7-8 zile de arest în garnizoană”, a explicat Anghel Iordănescu, citat de Orangesport.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News