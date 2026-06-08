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DCNews Politica Georgiana Teodorescu, europarlamentar ECR: Securitatea spațiului Schengen se decide pe Flancul Estic. Finanțarea europeană pentru frontiere trebuie să urmeze riscul real

Georgiana Teodorescu, europarlamentar ECR: Securitatea spațiului Schengen se decide pe Flancul Estic. Finanțarea europeană pentru frontiere trebuie să urmeze riscul real

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
Data publicării: 08 Iun 2026
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georgiana teodorescu ecr

În cadrul dezbaterilor recente din Parlamentul European privind noul regulament de finanțare a managementului frontierelor și politicii de vize pentru perioada 2028–2034 europarlamentarul Georgiana Teodorescu, în calitatea sa de raportor alternativ din partea Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), a anunțat depunerea unui pachet de amendamente strategice menite să sporească substanțial alocările financiare destinate României și țărilor din prima linie.

Georgiana Teodorescu, europarlamentar ECR, a salutat, în intervenția sa, proiectul de raport coordonat de eurodeputatul Karlo Ressler (PPE), subliniind că există o viziune comună solidă în ceea ce privește întărirea controlului democratic al Parlamentului asupra fondurilor și utilizarea evaluărilor de vulnerabilitate realizate de Agenția Frontex pentru ghidarea bugetului. Totuși, europarlamentarul ECR a atras atenția că actuala formă a textului trebuie adaptată de urgență la noile realități geografice.

”România gestionează astăzi o secțiune uriașă și extrem de expusă a frontierei externe a Uniunii Europene — vorbim despre granița cu Ucraina, cu Republica Moldova și întreaga coastă a Mării Negre. Proiectul de raport introduce deja, pe bună dreptate, concepte esențiale precum „nivelul de expunere al secțiunilor de frontieră” și extinderea obiectivelor pentru a combate „amenințările hibride”. Este însă momentul să mergem până la capăt”, a declarat eurodeputatul român.

Pentru a corecta disparitățile și a asigura o protecție eficientă a spațiului de liberă circulație, Grupul ECR, prin reprezentantul român, va depune amendamente care vizează modificarea directă a formulei de calcul pentru alocările financiare destinate statelor membre:

  • Majorarea coeficientului matematic pentru „numărul total de kilometri de frontieră terestră externă”. Introducerea unei variabile complet noi: „proximitatea față de sectoarele de frontieră cu țări terțe cu risc ridicat”.

”Un kilometru de frontieră învecinat cu o zonă de război sau de agresiune hibridă implică costuri operaționale, umane și tehnologice mult mai mari decât o frontieră situată într-o regiune stabilă. Finanțarea europeană nu mai poate fi un exercițiu contabil abstract, ea trebuie să urmeze riscul real de pe teren! Securizarea Flancului Estic nu este o opțiune politică locală, ci este scutul indispensabil pentru însăși supraviețuirea spațiului Schengen”, a conchis europarlamentarul român, din grupul ECR

Articolul este finanțat de Grupul ECR din Parlamentul European.

Georgiana Teodorescu, europarlamentar ECR: Securitatea spațiului Schengen se decide pe Flancul Estic. Finanțarea europeană pentru frontiere trebuie să urmeze riscul real

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