Foto - Lucruri mai puțin știute despre locația de lux unde ar putea fi semnat acordul dintre SUA și Iran

SUA - IRAN Imagine realizata cu AI

Aflat la circa 900 de metri deasupra Lacului Lucerna, în Elveția, un complex hotelier va găzdui, vineri, 19 iunie 2026, o întâlnire cu valoare istorică, în cadrul căreia reprezentanții Statelor Unite ale Americii și ai Iranului vor semna un memorandum de înțelegere.

Complexul hotelier Bürgenstock aflat la aproximativ 900 de metri deasupra Lacului Lucerna, în Elveţia, va găzdui întâlnirea istorică de vineri, 19 iunie 2026, în cadrul căreia va fi semnat memorandumul dintre Statele Unite ale Americii și Iran.

De ce a fost ales complexul hotelier de lux

Anunțul a fost făcut de Ministerul Elvețian al Afacerilor Externe, precizând că acest complex hotelier de lux a fost ales pentru că este retras și, prin urmare, ușor de monitorizat, menționând ulterior că „a fost propus de mediatori pakistanezi și qatarezi, precum și de Statele Unite și Iran”.

Mediatori din Doha și Islamabad vor gestiona întâlnirea istorică în cel mai retras complex hotelier din Munții Alpi, care a fost de-a lungul timpului un refugiu plăcut pentru multe staruri şi politicieni, însă şi platou de filmare, relatează La Repubblica.

În anul 1955, Audrey Hepburn a primit premiul Henrietta pentru cea mai bună actriță într-un film la Globurile de Aur. Eleganța sa o este un simbol ce continuă să inspire și astăzi. Ea a purtat sandale și o rochie seersucker, fiind pozată jucând golf pe unul dintre terenurile de golf de la legendara stațiune Bürgenstock, între cantoanele Nidwalden și Lucerna, Elveția.

Complexul era loc drag inimii sale, unde a decis să se căsătorească cu actorul și regizorul american Mel Ferrer în anul 1954, într-o ceremonie foarte privată. Apoi, a locuit într-una dintre reședințele complexului, Villa Bethania, până în anul 1966.

O altă divă internațională, Sophia Loren, și-a găsit refugiul în Villa Daniel alături de soțul ei, Carlo Ponti, în timpul agitaţilor ani din 1950, când căsătoria lor a fost recunoscută.

Complex hotelier preferat de vedete, politicieni, turiști

Complexul din Elveția este de mult timp preferat de vedete, politicieni și turiști datorită intimității și discreției pe care le oferă. Există însă posibilitatea ca Qatarul să fi avut un rol hotărâtor în alegerea acestui loc pentru semnarea acordului dintre Statele Unite ale Americii și Iran, în contextul în care Bürgenstock Resort este deținut de operatorul hotelier Katara Hospitality, o filială a Autorității de Investiții din Qatar, fondul suveran de investiții al Doha.

Acest fapt ar confirma implicarea unei rețele diplomatice care au fost inițiate inițial de Pakistan, un nou mediator al conflictelor datorită bunelor sale relații cu Statele Unite, Arabia Saudită și Iran, și care a fost apoi dusă la bun sfârșit de Qatar, ce s-a reîntors la negocieri, împovărat și de pierderile economice suferite în urma întreruperii exporturilor de gaze naturale lichefiate.

Pakistanul și Qatarul sunt așteptate să găzduiască discuțiile vineri. Protocolul va fi numit „Memorandumul Islamabad”, în onoarea eforturilor de negociere ale Pakistanului în decursul conflictului.

Hotel cu istoric de fortăreață diplomatică

Complexul exclusivist a mai fost făcut într-o fortăreață diplomatică, respectiv în 1960, 1981 și 1995, a găzduit întâlniri ale Grupului Bilderberg, în anul 2002, guvernul din Sudan și rebelii au semnat un armistițiu la Bürgenstock, iar în 2004, negocierile dintre Grecia și Turcia cu privire la reunificarea Ciprului s-au încheiat fără succes aici.

Ultimii lideri care au mers în acest complex au fost președintele Volodymyr Zelensky și vicepreședintele american de atunci, Kamala Harris, în 2024 cu scopul unui summit de pace în Ucraina. În acest moment, se aşteaptă sosirea vicepreședintelui american J.D. Vance și a negociatorului-șef al Iranului , Mohammad Bagher Ghalibaf.

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NEW: US-Iran agreement will be signed Friday at Bürgenstock, near Lucerne, Switzerland. pic.twitter.com/HeXMWrIbkM — Clash Report (@clashreport) June 16, 2026

Prețul camerelor din complexul hotelier

Prețul camerelor din acest complex variază de la 1.000 de euro pe noapte la 20.000 de euro pentru apartamentele prezidențiale, iar complexul are 12 restaurante, lounge-uri și baruri şi o grădină de 60 de hectare, dar şi un lift istoric, Hammetschwand, cel mai înalt lift panoramic în aer liber din Europa.

Inaugurat în anul 1873 ca Grand Hotel și redeschis în anul 2017 în urma unor renovări ample, este acum cel mai mare complex hotelier din Elveția. Acesta cuprinde hoteluri de cinci stele și reședințe private pentru un total de 360 ​​de unități de cazare. Cu mașina sau cu barca se poate ajunge la hotel, apoi cu un funicular, ori de la Aeroportul Buochs ​​din apropiere.

Alți oaspeți celebri cazați aici

Printre oaspeții celebri care au fost cazaţi în acest complex se numără şi Sean Connery, cel care a stat acolo în timpul filmărilor pentru Goldfinger. Este vorba despre fostul prim-ministru indian Jawaharlal Nehru și fiica sa Indira Gandhi, care l-a întâlnit aici pe renumitul Charlie Chaplin.

Regina Ingrid a Danemarcei a fost și ea încântată de această locație, la fel ca și foștii prim-miniștri israelieni David Ben Gurion și Golda Meir, însă și de Jimmy Carter, înainte de alegerea sa ca președinte al Statelor Unite ale Americii, notează sursa citată.